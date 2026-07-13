Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Tur ghidat la Muzeul Național Cotroceni

Tur ghidat la Muzeul Național Cotroceni

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 13 iulie 2026

Marți, 14 iulie 2026, la ora 15:00, Muzeul Național Cotroceni organizează un tur ghidat al Salonului Artelor Decorative (ediția a XXIII-a), susținut de Georgiana Cozma, curator al expoziției.

‍Găzduită în Spațiile Medievale, ediția din acest an se desfășoară sub tema „Școala extinsă” și explorează conceptul de mentorat prin 5 secțiuni tematice:

History: Tradiție și dialog în artele focului (Dan Popovici și Cristina Iliescu);

Famous: Lumea ceramicii și a bijuteriei contemporane (Daniela Făiniș, David Sandu, Andreia Popescu și comunitatea Assamblage);

New Blood: Noua generație de creatori – 16 tineri artiști de la UNArte București;

Focus MNC: Piese de tapiserie și ceramică din patrimoniul muzeului (Lena Constante, Cela Neamțu;

Portfolio Room: Spațiu documentar dedicat memoriei unor artiști remarcabili, precum Silvia Radu și Patriciu Mateescu.

Preț bilet: 20 de lei.  Accesul în incinta muzeului se realizează doar în baza unui act de identitate în original (C.I. sau pașaport), precizează Muzeul Național Cotroceni, pe pagina de Facebook a instituției.

Copie realizată de Adina Paula Moscu în anul 1969 după tabloul „Hora Unirii la Craiova”, pictat de Theodor Aman. Colecția Muzeului Olteniei Craiova
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Istoria unei clădiri-simbol a Craiovei
Tezaurul dacic de la Lupu (© Muzeul Municipiului București)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Tezaurul de la Lupu – o poveste sacră a lumii dacice
Muzeul Național Cotroceni, 35 de ani de activitate
📁 Muzeele României
Muzeul Național Cotroceni, 35 de ani de activitate
Vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”, la Arhivele Naționale ale României
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”, la Arhivele Naționale ale României
Tătari din Crimeea în armata otomană. Pictură de la începutul secolului XX, de Józef Ryszkiewicz (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Universală
Prin foc și sabie: ultimul raid tătaro-moldovean în Transilvania
Vernisajul expoziției „Lumea cetăților dacice: Oameni, eroi și zei”, la Palatul Suțu
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Vernisajul expoziției „Lumea cetăților dacice: Oameni, eroi și zei”, la Palatul Suțu
Ceașcă din Epoca Bronzului (© Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Restaurarea unui mic fragment de istorie: O ceașcă din Epoca Bronzului
Tur ghidat și dezbatere despre reducerea riscului seismic, la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Tur ghidat și dezbatere despre reducerea riscului seismic, la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”
Cotroceni Summer School, 2026 landscape jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cotroceni Summer School. Ateliere de artă și muzeologie, ediția a VII-a Muzeul Național Cotroceni