Tur ghidat la Muzeul Național Cotroceni

Marți, 14 iulie 2026, la ora 15:00, Muzeul Național Cotroceni organizează un tur ghidat al Salonului Artelor Decorative (ediția a XXIII-a), susținut de Georgiana Cozma, curator al expoziției.

‍Găzduită în Spațiile Medievale, ediția din acest an se desfășoară sub tema „Școala extinsă” și explorează conceptul de mentorat prin 5 secțiuni tematice:

History: Tradiție și dialog în artele focului (Dan Popovici și Cristina Iliescu);

Famous: Lumea ceramicii și a bijuteriei contemporane (Daniela Făiniș, David Sandu, Andreia Popescu și comunitatea Assamblage);

New Blood: Noua generație de creatori – 16 tineri artiști de la UNArte București;

Focus MNC: Piese de tapiserie și ceramică din patrimoniul muzeului (Lena Constante, Cela Neamțu;

Portfolio Room: Spațiu documentar dedicat memoriei unor artiști remarcabili, precum Silvia Radu și Patriciu Mateescu.

Preț bilet: 20 de lei. Accesul în incinta muzeului se realizează doar în baza unui act de identitate în original (C.I. sau pașaport), precizează Muzeul Național Cotroceni, pe pagina de Facebook a instituției.