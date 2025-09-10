Tot ce trebuie să știi despre accesul la Unforgettable Festival

Unforgettable Festival revine între 11 și 13 septembrie în Piața Constituției, transformând centrul Bucureștiului într-o scenă spectaculoasă dedicată muzicii, artei și experiențelor multisenzoriale. Cu peste 60.000 de participanți așteptați, ediția din acest an promite trei zile de show-uri memorabile, activări surprinzătoare și o atmosferă vibrantă, unind artiști consacrați, instalații vizuale spectaculoase și un public dornic să trăiască momente de neuitat.

Pentru o experiență cât mai fluidă, organizatorii anunță detalii esențiale despre programul de acces și recomandările logistice pentru fiecare zi de festival. Porțile se vor deschide joi, 11 septembrie, începând cu ora 17:00, iar în 12 și 13 septembrie accesul publicului va fi permis de la ora 15:00. Participanții sunt invitați să sosească din timp pentru a evita aglomerația și pentru a explora toate zonele pregătite special pentru această ediție.

Până la deschiderea oficială a zonei Seated pentru Main Stage, vizitatorii pot trăi atmosfera electrizantă din Timeless Stage, realizată în colaborare cu TVR. Aici, muzica timeless se îmbină cu arta vizuală într-un concept unic, unde DJ ALBWHO și DJ ALEEN mixează live, iar statui vivante, proiecții din arhiva TVR, personaje fantastice pe catalige și lumini spectaculoase oferă un spectacol imersiv, interactiv și plin de magie.

Accesul în festival se face prin Bulevardul Libertății, cu intrări dinspre Bulevardul Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie. Pentru confortul și siguranța participanților, organizatorii recomandă folosirea transportului public - metrou (stația Izvor), autobuzele STB (linia 123 către Piața Constituției) sau servicii de ride-sharing. Parcările în zonă sunt extrem de limitate, iar traficul va fi restricționat pe străzile adiacente, motiv pentru care venirea cu mașina personală nu este recomandată. De exemplu, participanții pot lua un BlackCab de la Gara de Nord până în Piața Constituției, fiind o călătorie de aproximativ 4 minute.

În perioada 9 septembrie, ora 19:00 - 14 septembrie, ora 12:00, circulația rutieră va fi restricționată în zona centrală a Capitalei pentru desfășurarea Unforgettable Festival 2025, cel mai mare festival pop-simfonic din România, care are loc între 11–13 septembrie în Piața Constituției.

Zonele vizate de restricții sunt:

•⁠ ⁠Bulevardul Libertății, între intersecția cu Bulevardul 13 Septembrie și intersecția cu Bulevardul Națiunile Unite;

•⁠ ⁠Bulevardul Unirii, de la Bulevardul Libertății până în Piața Unirii.

Rute ocolitoare recomandate:

•⁠ ⁠Splaiul Independenței – bd. Hașdeu – str. Izvor – Piața Arsenalului – Calea 13 Septembrie;

•⁠ ⁠Bd. Dimitrie Cantemir – Pasaj Unirii – Piața Universității.

Organizatorii mulțumesc participanților la trafic și riveranilor pentru înțelegere, subliniind că măsurile sunt necesare pentru desfășurarea în siguranță a unui eveniment de amploare internațională.

Pe lângă show-urile live și instalațiile artistice, participanții vor descoperi o zonă gastronomică diversificată, cu un food-court special amenajat, unde bucătării internaționale, preparate gourmet și concepte culinare inovatoare se împletesc într-o experiență completă. Atmosfera va fi completată de zone de relaxare, activări de brand surpriză și peste 100 de performeri și animatori pregătiți să creeze momente spectaculoase în fiecare colț al festivalului.

Accesul în festival este permis doar pe baza unui bilet valid și a actului de identitate. Este interzisă intrarea cu obiecte periculoase, mâncare sau băuturi din afara perimetrului festivalului. Minorii pot participa doar dacă sunt însoțiți, conform regulamentului oficial disponibil pe site-ul festivalului.

Unforgettable Festival 2025 promite să fie cea mai spectaculoasă ediție de până acum - o combinație de muzică, artă și tehnologie care depășește limitele unui simplu concert și creează o experiență completă. Ultimele bilete sunt disponibile acum pe unforgettablefestival.com. Nu rata ocazia de a fi parte dintr-un eveniment memorabil, culminând cu show-ul omagiu dedicat Maestrului Gheorghe Zamfir - unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului.