Sezonul România–Polonia: expoziția unică de stampe de Mizuno Toshikata la Cracovia

Institutul Cultural Român (ICR) de la Varșovia este partener al Muzeului de Artă și Tehnică Japoneză „Manggha” din Cracovia în organizarea unei expoziții singulare de stampe realizate de Mizuno Toshikata, după un concept curatorial semnat de Ioan Paul Colta și Joanna Haba.

Parte a Sezonului Cultural România – Polonia 2024-2025, retrospectiva va fi inaugurată în data de 16 septembrie și va putea fi vizitată până la 16 noiembrie 2025, informează un comunicat al ICR.

Acest nou proiect polono-românesc este cea mai importantă retrospectivă dedicată artistului japonez în afara Japoniei, prima având loc în 2016 la Muzeul Memorial Ōta din Tokio.

Majoritatea lucrărilor provin din Colecția Raymond Milewski, în continuă creștere, precum și din colecțiile Adrian Ciceu și Ioan Paul Colta. De altfel, apreciatul specialist român în artă japoneză este invitat pentru a doua oară să curatorieze o expoziție la Muzeul „Manggha”. Prima colaborare între muzeul cracovian și dr. Ioan Paul Colta a avut loc în 2021, cu ocazia retrospectivei „Ohara Koson. Gravuri din colecția lui Adrian Ciceu”, un omagiu adus regretatului muzician român stabilit la Berlin.

În selecția expoziției se regăsesc cele mai importante lucrări care definesc cariera artistică a lui Mizuno Toshikata, succesorul maestrului Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) și continuator al tradiției de tipografie a școlii Utagawa. Imprimarea sau tipărirea stampelor cu ajutorul plăcilor de lemn este un stil de imprimare în relief, în care artiștii folosesc plăci de lemn sculptate pentru a imprima desene pe materiale textile sau pe hârtie. Apariția presei de tipar și a altor tehnologii de copiere au determinat în cele din urmă renunțarea la imprimarea stampelor cu ajutorul plăcilor de lemn.

Mizuno Toshikata a fost unul dintre cei mai importanți artiști în proiectarea de stampe cu tematică istorică, continuând tradiția începută de predecesorii săi, Utagawa Kuniyoshi și Tsukioka Yoshitoshi. El a conceput nenumărate triptice în care se evocă trecutul glorios al Japoniei, într-un moment în care autoritățile de la Tokio doreau să-i facă pe cetățenii acestei țări mândri de propria cultură și națiune.

În timpul Primului Război Sino-Japonez (1894-1895), Mizuno Toshikata a conceput numeroase compoziții spectaculoase care au surprins momente semnificative din timpul conflagrației, acaparând imaginația unui public încântat de seria impresionantă de victorii obținute de armata japoneză împotriva Chinei.

În viziunea co-curatorului Ioan Paul Colta, expoziția va fi structurată în patru secțiuni principale: grafică istorică, stampe dedicate războiului sino-japonez, stampe care înfățișează frumusețea femeilor japoneze și kuchi-e – stampe colorate, amplasate pe frontispiciul cărților sau revistelor.

Ioan Paul Colta este curator și restaurator de pictură la Complexul Muzeal Arad, cu un doctorat în arta japoneză obținut la Universitatea de Vest din Timișoara. Este membru ICOM (Consiliul Internațional al Muzeelor) și UAP România. Desfășoară o activitate intensă de curator de expoziții în țară și străinătate, participă constant la simpozioane și conferințe științifice internaționale pe teme de conservare și artă japoneză, este autorul a numeroase publicații și cataloage de expoziții, dedicate majoritar stampelor japoneze, dar și altor forme artistice. În 2017, a obținut un grant de cercetare în arta japoneză Ukiyo-e, acordat de Ōta Memorial Museum din Tokio, iar în 2018 a beneficiat de Ishibashi Fellowship la University of East din Marea Britanie.

Muzeul de Artă și Tehnică Japoneză „Manggha” din Cracovia a luat naștere la inițiativa regizorului Andrzej Wajda, după câștigarea Premiului Kyoto, cea mai prestigioasă distincție oferită în Japonia unor artiști, oameni de știință cu realizări remarcabile, creat în colaborare cu Fundația Nobel. Regizorul polonez, alături de soția sa, scenografa Krystyna Zachwatowicz-Wajda, au decis să ofere suma de 350.000 de dolari primită odată cu premiul pentru a construi un spațiu de prezentare și popularizare a impresionantei colecții de artă japoneză a lui Feliks „Manggha” Jasieński (peste 15.000 de gravuri și artefacte). Muzeul Manggha este unicul centru dedicat exclusiv promovării artei japoneze din Europa Centrală și de Est.

Colaborarea la acest proiect excepțional nu doar pune în valoare expertiza românească în domeniu, ci subliniază și filosofia pe care este construit Sezonul Cultural bilateral româno-polonez: construirea unor relații trainice între artiști, profesioniști și instituții din ambele țări, care să fie fructificate pe termen lung, după încheierea celor 18 luni de Sezon.

Expoziție organizată în cadrul Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025

Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025 este organizat de Ministerul Culturii din România și Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Varșovia, din partea română, și de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Institutul Adam Mickiewicz, în colaborare cu Institutul Polonez din București, din partea poloneză.