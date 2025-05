Săptămâna Bucătăriei Turcești ediția 2025

Săptămâna Bucătăriei Turcești, celebrarea anuală a patrimoniului culinar bogat al Turciei, revine cu cea de-a patra ediție între 21 și 27 mai, pentru a sărbători metode de gătit durabile, sănătoase și tradiționale.

Tema din acest an, „Preparatele Clasice ale Bucătăriei Turcești”, evidențiază rețetele clasice atemporale. În fiecare an, Săptămâna Bucătăriei Turcești este marcată de o serie de evenimente și campanii pe rețelele sociale, organizate atât în Turcia cât și în străinătate.

Inițiativa are ca scop promovarea patrimoniului culinar bogat al Turciei, format de mii de ani de schimburi culturale, practici durabile și tradiții gastronomice adânc înrădăcinate. În timp ce o temă diferită este în centrul atenției în fiecare an pentru a arăta profunzimea bucătăriei turcești, tema din acest an onorează preparatele clasice care constituie esența acesteia, prin evenimente diverse, desfășurate în spiritul ospitalității tradiționale turcești.

Preparatele de bază din Anatolia

Peisajul culinar bogat al Turciei își are rădăcinile în tradiții vechi de secole. Preparatele clasice făcute în casă, bazate pe rețete transmise din generație în generație și pregătite cu dragoste în bucătăriile din întreaga țară, se află în centrul acestei gastronomii diversificată.Aceste preparate de bază, realizate cu ingrediente locale, de sezon, și tehnici simple dar bine gândite, reflectă esența patrimoniului culinar turcesc.

Sunt transmise valorile tradiționale, hrănitoare și fără risipă ale bucătăriei turcești în prezent, aceste clasice simbolizează, de asemenea, valorile perene ale Anatoliei: ospitalitatea, solidaritatea și unitatea. Până la urmă, ele sunt piatra de temelie a meselor calde și primitoare care adună laolaltă familii, prieteni și oaspeți.

Meniul Săptămânii dedicate Bucătăriei Turcești ediția 2025 include preparate celebre care au trecut testul timpului. Tema „Preparatele Clasice ale Bucătăriei Turcești” va aduce în prim-plan numeroase rețete de bază, printre care:

Supă de linte asezonată cu „tarhana”

İmambayıldı (vinete umplute cu ceapă și roșii)

Mantı (colțunași turcești)

Börek (plăcinte sărate) umplute cu ingrediente variate precum cartofi, brânză, verdețuri sau carne tocată+Combinații savuroase precum Karnıyarık (vinete umplute cu carne tocată);

Orez – Cacık

Kuru Fasulye (tocană de fasole albă)

Murături și Dolma Asortată (legume umplute)

Aceste preparate oferă o incursiune autentică în inima bucătăriei turcești de casă. Salatele răcoritoare precum Bostana și Çoban, precum și o varietate de Hoșaf (compoturi de fructe) vor completa această experiență culinară, iar deserturile turcești delicioase, precum Tavukgöğsü (budincă de piept de pui), Kazandibi (budincă caramelizată) și Baklava, vor oferi un final dulce perfect acestui festin.

Preparate regionale clasice

Săptămâna Bucătăriei Turcești servește, de asemenea, ca o vitrină a diversității regionale bogate a țării. Fiecare dintre cele 81 de provincii ale Turciei își va prezenta propriile interpretări ale rețetelor tradiționale, modelate de ingredientele locale, climat și secole de schimburi culturale.

De la preparatele cu ulei de măsline ale coastei Egee până la specialitățile picante și îndrăznețe ale sud-estului și bucătăria bogată în pește a regiunii Mării Negre, săptămâna oferă o călătorie culinară prin destinațiile variate ale Turciei.

Evenimentele regionale vor evidenția aceste rețete locale clasice, oferind vizitatorilor o mostră autentică de arome și o înțelegere mai bună a vieții cotidiene și a patrimoniului fiecărei regiuni.