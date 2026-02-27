După 150 de ani de la încheierea activității de revizor școlar pentru județele Iași și Vaslui, Mihai Eminescu încă surprinde cu viziunea, rigurozitatea și actualitatea problematicii misiunii sale în rolurile de pedagog și inspector școlar.

Problemele cu care se confrunta școala românească, implicit cadrele sale, precum și soluțiile pe care Mihai Eminescu le preconiza pentru remedierea acestora se regăsesc în adresele trimise cancelariei revizoratului, dar și în rapoartele săptămânale înaintate Primăriilor, Prefecturilor și Ministerului Instrucțiunii Publice.

Munca sa de arhivist în cadrul cancelariei unde pune în ordine adresele după criterii științifice, rapoartele și solicitările trimise instituțiilor statului ce aveau posibilitatea de a ajuta școlile rurale să funcționeze în spații salubre și cu dotări minimale, statutul învățătorului și demnitatea acestuia în societate sunt doar câteva dintre preocupările revizorului Mihai Eminescu.

Toate acestea l-au determinat pe G.Călinescu să-i recunoască meritele de precursor al școlii pedagogice românești și să afirme: „Prin Eminescu și scrisul său pedagogic avem cea mai înaintată viziune de ridicare a învățământului rural înainte de Spiru Haret”.

Foto: Procesul verbal întocmit chiar de mâna lui Mihai Eminescu, în calitate de revizor școlar, la data de 24 august 1875, după inspecția efectuată la Școala din Tansa, județul Vaslui. Acest document autentic, păstrat cu grijă de Arhivele Naționale Iași, face parte din expoziția specială „Revizorul Mihai Eminescu și școlile ieșene ale anilor 1874-1875” de la Muzeul „Mihai Eminescu”.

