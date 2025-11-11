Suma uriașă care ar putea fi plătită de statul român pentru scrisorile dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle

Statul român urmează să cumpere 120 de scrisori din corespondența dintre poetul Mihai Eminescu și Veronica Micle. Prețul unei scrisori este estimat între 8.000 și 12.000 de euro, iar suma totală a achiziției s-ar putea ridica la aproximativ 1,2 milioane de euro.

Documentele fac parte din moștenirea de familie a Veronicăi Micle și se află în prezent în posesia unui colonel din Statele Unite, relatează Euronews România.

Într-un interviu acordat Euronews România, ministrul Culturii, András Demeter, a explicat demersul Guvernului.

„Sunt mandatat chiar de Guvernul României, după ce le-am prezentat oportunitatea de a achiziționa de pe piața liberă, pentru că nu suntem în situația exercitării dreptului de preemțiune, corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, care a fost acum câțiva ani publicată, dar corespondența în original este acum posibil a fi achiziționată, și suntem acum în negocieri, în formarea unei echipe de negociatori, pentru a repatria această corespondență”, a spus ministrul Culturii, conform sursei citate.

Scrisorile urmează să fie aduse în România din SUA după finalizarea negocierilor.

