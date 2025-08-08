Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Proiecții gratuite ale „Poemei Române” la Muzeul MINA, de ziua lui George Enescu

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Adina Scorțescu
🗓️ 8 august 2025

Pe 19 august, ziua de naștere a lui George Enescu, MINA – Museum of Immersive New Art va găzdui o serie gratuită de proiecții ale lucrării audiovizuale „George Enescu – Poema Română: Immersive Experience”, într-un demers creativ care onorează tradiția și introduce publicul în universul unei noi forme de receptare a muzicii clasice.

Proiecțiile au loc din 30 în 30 de minute, începând cu ora 18:30 (ultimul interval de vizionare începe la ora 21:00), iar accesul este gratuit, în baza unei rezervări pe platforma Eventim.ro: eventim.ro/george-enescu-poema-romana.

Evenimentul este o introducere în prima serie de concerte imersive din istoria Festivalului Enescu, care va debuta la MINA pe 28 august. 

Compusă în 1897, pe când avea doar 16 ani, Poema română op. 1 este cea dintâi  lucrare căreia George Enescu i-a atribuit un număr de opus – gest revelator al exigenței sale artistice. Prima audiție a avut loc la Paris, în 1898, unde lucrarea a fost elogiată de critici.

După o perioadă de tăcere impusă în regimul comunist, Poema românăa fost readusă în viața concertistică românească de dirijorul Horia Andreescu, în urmă cu peste trei decenii.

 Componenta vizuală a George Enescu – Poema Română: Immersive Experience este realizată de Les Ateliers Nomad cu sprijinul JTI – Immersive Experience, și se bazează pe o înregistrare istorică pusă la dispoziție de către Electrecord, cu Orchestra Națională Radio dirijată de Horia Andreescu. Proiecția transformă audiția muzicală într-o experiență senzorială totală, în care sunetul se întrepătrunde cu imaginea și cu spațiul. 

FOTO: Alex Damian

