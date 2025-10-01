Programul de vizitare a punctelor muzeale ale Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța în sezonul rece

Începând cu data de 1 octombrie 2025, punctele muzeale aflate în administrarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) vor funcționa conform programului specific sezonului rece.

Publicul este așteptat să descopere expozițiile și siturile arheologice în următoarele intervale de vizitare:

Mormântul Pictat Hypogeu: miercuri–duminică: 09:00–17:00

Cetatea Capidava: miercuri–duminică: 09:00–17:00

Cetatea Carsium Hârșova: luni–duminică: 09:00–17:00

Complexul Muzeal Histria: miercuri–duminică: 09:00–17:00

Complexul Muzeal Tropaeum Traiani – Adamclisi: luni–duminică: 09:00–17:00

Centrul Hamangia /Muzeul „Axiopolis” Cernavodă: luni–vineri: 09:00–17:00 (deschis în weekend doar la cerere, pentru grupuri organizate).

Punctele muzeale își așteaptă vizitatorii cu expoziții valoroase, mărturii ale istoriei și patrimoniului dobrogean, într-un cadru potrivit pentru explorare, învățare sau relaxare, indiferent de sezon.

Pentru a afla tarifele și programul exact al fiecărui punct muzeal MINAC, precum și modul de achiziționare a biletelor (fizic sau online) accesați site-ul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

