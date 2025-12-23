⬆
Programul de sărbători al muzeelor din cadrul Muzeului Municipiului București
🗓️ 23 decembrie 2025
În perioada sărbătorilor de iarnă 2025–2026, muzeele din cadrul Muzeului Municipiului București vor avea un program special de funcționare.
Conform unui comunicat al Muzeului Municipiului București, Palatul Suțu, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul Theodor Aman, Muzeul Nicolae Minovici, Muzeul Victor Babeș, Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei vor avea următorul program:
- Miercuri, 24 decembrie 2025: program redus, 10.00–14.00 (ultima intrare la 13.30)
- Joi, 25 decembrie, și vineri, 26 decembrie 2025: închis (Crăciun)
- Sâmbătă, 27 decembrie, și duminică, 28 decembrie 2025: deschis, 10.00-18.00 (ultima intrare la 17.30)
- Miercuri, 31 decembrie 2025: program redus, 10.00–14.00 (ultima intrare la 13.30)
- Joi, 1 ianuarie, și vineri, 2 ianuarie 2026: închis
- Sâmbătă, 3 ianuarie, și duminică, 4 ianuarie 2026: deschis, 10.00-18.00 (ultima intrare la 17.30)
- Miercuri, 7 ianuarie 2026: închis
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”:
- 24–26 decembrie 2025: închis
- 27 decembrie 2025: deschis
- 31 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026: închis
- 3 ianuarie 2026: deschis
- 6-7 ianuarie 2026: închis
În perioada 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, Muzeul „George Severeanu” va fi închis pentru reamenajări, ca urmare a închiderii expoziției temporare „Grecii de peste mări. Vase cu figuri roșii din Etruria și Magna Grecia”, precum și pentru efectuarea unor operațiuni specifice de conservare.