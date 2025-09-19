Primăria Capitalei își deschide porțile de Zilele Bucureștiului

În cadrul Zilelor Bucureștiului, Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, organizează pe tot parcursul zilei de 20 septembrie, începând de la ora 10:00 până a doua zi la ora 03:00, evenimentul „Primăria Deschisă”, care oferă bucureștenilor și turiștilor șansa de a descoperi patrimoniul și istoria unuia dintre cele mai frumoase palate interbelice din oraș.

Pe tot parcursul zilei de 20 septembrie, publicul este invitat să exploreze interiorul unuia dintre cele mai reprezentative palate interbelice ale Capitalei prin tururi ghidate, care dezvăluie istoria clădirii și transformările ei de-a lungul timpului, informează un comunicat al ARCUB.

Programul este completat de expoziția „București: oameni, locuri, timpuri”, prezentată de Muzeul Municipiului București, care reunește 60 de lucrări de pictură și sculptură din patrimoniul Pinacotecii și oferă o perspectivă artistică asupra orașului și a locuitorilor săi. Tot Muzeul Municipiului București aduce, în curtea interioară a Primăriei, o selecție de documentare istorice rare, ce reconstituie momente și simboluri esențiale pentru identitatea Capitalei și a României.

În completare, instalația participativă „București ACUM” invită bucureștenii și vizitatorii să lase mesaje scrise sau desenate despre ce iubesc și ce își doresc pentru oraș, transformând experiența într-un dialog colectiv despre București.

Strada Elie Radu devine loc de spectacol și întâlnire

Alăturat Palatului Primăriei, strada Elie Radu va prinde viață printr-un program variat de activități pentru toate vârstele. Dimineața debutează cu un atelier de confecționat marionete, urmat de un show de magie susținut de Magitot și de spectacolul muzical interactiv „Caruselul vesel” semnat de saxofonistul Cătălin Milea alături de cântăreața de jazz și bossa nova Gabriela Costa.

După prânz, publicul va putea urmări spectacolul de teatru tradițional „Cioful cel Viclean”, urmat de demonstrații spectaculoase de jonglerii pe monociclu (Vlad Bănescu) și de show-ul rock interactiv „The Rolling Strings” al Companiei de Teatru de Animație „Pur Anima”.

Seara aduce muzica în stradă: trupa Sunday Morning (18:00–19:30), cu un repertoriu de folk-rock plin de energie, și Irina Sârbu (21:00–22:00), care va fermeca publicul cu vocea sa versatilă și combinația de jazz, pop și influențe tradiționale. De la ora 17:00 până în zori, atmosfera va fi animată de seturile live ale DJ-ului Jiji Lazăr, care va transforma strada într-un spațiu al muzicii și dansului.

Masa comunității și zonă de relaxare

Pe toată durata evenimentului, vizitatorii sunt invitați la masa comunității și la zona de food & drinks amenajată pe strada Elie Radu – un loc de socializare unde gastronomia se împletește cu atmosfera de sărbătoare.

Intrarea la toate evenimentele este liberă.

Programul complet al evenimentului este disponibil pe www.arcub.ro.

Programul evenimentelor din cadrul Zilelor Bucureștiului este disponibil pe www.566.pmb.ro.