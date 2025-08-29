Prima ediție a Festivalului „Fain de Dragu”, pe 29 - 31 august

Asociația ARCHÉ încheie Școala de Vară DRAGU, dedicată cercetării și revitalizării patrimoniului din comuna Dragu, județul Sălaj, prin festivalul „Fain de Dragu”, care se va desfășura în jurul castelului Wesselényi-Bethlen care se va desfășura în împrejurimile castelului-monument istoric, între 29 și 31 august.

Publicul de pretutindeni este binevenit să se cufunde într-o atmosferă prietenoasă și autentică, explorând remarcabila istorie a locurilor, de la clădiri și poveștile lor, la gastronomie specifică, prin natură și cu muzică de neuitat, informează un comunicat al Asociației ARCHÉ.

Conform sursei citate, festivalul încheie cele două săptămâni ale Școlii de Vară DRAGU, unde studenți din țară și din străinătate au lucrat alături de specialiști și comunitate pentru a readuce la viață patrimoniul din Dragu, de la castelul Wesselényi-Bethlen la moara cu valțuri, biserica de lemn și peisajul rural transilvănean. Activitățile din cadrul festivalului fac parte din efortul de regenerare rurală prin cultură și patrimoniu. Înainte de festival, în seara de vineri, 29 august, festivitățile încep cu un concert al legendarei trupe Semnal M, care obișnuia să viziteze Dragu anual și care erau atât de îndrăgiți încât în castel se mai păstrează încă un graffiti realizat de un artist local, mărturie a unui capitol recent al istoriei sale, subliniind locul de cinste pe care muzica lor îl are în inimile localnicilor.

Fain de Dragu este un eveniment deschis pentru toate vârstele, care va începe sâmbătă cu un tur ghidat la pas al peisajului cultural local, urmat de deschiderea târgului de producători locali din Țara Silvaniei - „Piața cu fainoșag”. Între timp, copiii își pot petrece timpul în preajma castelului, alături de Asociația Amicii Muzeului din Zalău și de reprezentanții Bibliotecii Județene I.S. Bădescu, unde vor descoperi povestea serioasă povestită neserios a patrimoniului și istoriei locului. Experiența va fi completată de o sesiune de reenactment istoric, o formă creativă de educație și arheologie experimentală. După-amiaza va fi înțesată cu ateliere pentru curioși, de la ciupercărit cu Dan Olar, cunoscut ca Ursit, la gastronomie locală tradițională cu Horia Simion, Ionuț Crișan și Mircea Groza, un atelier de făcut fân cu unul dintre localnicii comunei și un tur ghidat al Morii cu Valțuri din Dragu, care va fi și gazda unei expoziții de artă contemporană. Asfințitul va veni cu vibrații muzicale electrizante aduse de CORBU și invitații săi, atât live în parcul din jurul castelului, cât și într-o petrecere de dans „ca pe vremuri” - o discotecă de pe casete audio, în șura cunoscută în sat ca „La Iovucu lui Zaharie” sau „La Emil al lui Fechete de pe față”. Iar Dan Ursit își va pune pălăria de povestitor și va împărtăși pățanii și snoave în jurul focului de tabără din parc.

Pe lângă activitățile recurente, precum târgul și tururile ghidate, cea de-a doua zi de festival va conține noi ateliere pentru copii, care vor putea învăța din tainele olăritului alături de membri ai Asociației ARCHÉ, iar mai târziu vor putea învăța jocul de oină, explicat de un reprezentant al Federației de Oină SJ. Rădăcinile medievale ale acestui sport sunt în continuare pline de vigoare la Dragu, unde echipele locale vor susține meciuri demonstrative. De altfel, cea de-a doua zi a festivalului stă sub semnul competiției prietenești și al sărbătoririi tradiției, întrucât parcul castelului va găzdui și un concurs gastronomic între satele comunei Dragu, iar concertele vor fi mai aproape de rădăcinile folclorice ale Țării Silvaniei, cu Viorica Dolha, Amira și Antonia Petruțiu și cu un spectacol de dans tradițional susținut de Ansamblul „Meseșul”.

Comuna Dragu are o moștenire culturală impresionantă, care include aspecte deosebit de variate, de la patrimoniu material, la specific natural, de la sport la gastronomie și la cultura vie. Festivalul Fain de Dragu este așadar o șansă excelentă pentru descoperirea acestui bagaj unic, care fără îndoială merită mai multă expunere și susținere. Mai multe informații despre programul festivalului și alte activități ale Asociației ARCHÉ sunt disponibile pe Facebook și Instagram.

Asociația ARCHÉ este o organizație dedicată cercetării, conservării, valorificării și promovării patrimoniului cultural. Scopul său principal este de a sprijini și de a încuraja interesul față de patrimoniu, punând accent pe înțelegerea importanței sale sociale și a valorilor specifice. Încă de la înființare, ARCHÉ a avut în vedere facilitarea dialogului între specialiști din diverse domenii implicați în protejarea monumentelor istorice, precum și între acești specialiști și publicul larg.