Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

„Povești coregrafice în Poieniță” – un proiect național dedicat dansului popular românesc

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 10 septembrie 2025

Centrul Cultural Reduta Brașov dă startul proiectului „Povești coregrafice în Poieniță”, o inițiativă culturală dedicată dansului popular românesc, menită să sprijine dansatorii amatori și coregrafii din județele Caraș-Severin, Tulcea, Maramureș, Suceava, Brașov și București.

Prima activitate va avea loc joi, 12 septembrie 2025, la Armeniș (Caraș-Severin) și va marca începutul unei serii de workshopuri coregrafice desfășurate în cinci locații din țară. Acestea vor fi urmate de primul concurs național de dansuri populare pentru amatori, organizat între 7 și 8 noiembrie 2025, la Brașov.

Workshop-uri în cinci regiuni

În perioada septembrie – noiembrie, dansatori și coregrafi renumiți – Dumitru Dragomir, Cătălin Tănăsuică, Tudor Duli Babici, Vlăduț Simulescu, Dănuț Lăcătuș și Radu Ionuț Bogorin – vor coordona ateliere coregrafice la Armeniș, Tulcea, Borșa (Maramureș), București, Poiana Stampei (Suceava) și Brașov.

image

Concurs național la Brașov

Între 7 și 8 noiembrie 2025, la Brașov va avea loc primul concurs de dansuri populare pentru amatori, cu participarea ansamblurilor din cele șase județe partenere. Evenimentul va fi jurizat de Benone Pepine, fost coregraf al Ansamblului Folcloric „Poienița”, Ionel Garoafă, maestro coregraf al Ansamblului Folcloric ,,Maria Tănase” Craiova și Vasile Stoia, prof. coregraf Școala de dans „Vasile Stoia” Sibiu, Președinte al Federației Naționale a Ansamblurilor Folclorice din România și prezentat de Georgel Nucă, solist vocal și realizator al emisiunii folclorice, producător Favorit TV care va susține și un recital la finalul Galei laureaților.

Evenimentul va fi deschis de Ansamblul Folcloric Poienița al Centrului Cultural Reduta, condus de coregrafa Roxana Maria Hoisan Taraș, în data de 6 noiembrie 2025, cu producția coregrafică „Teatru în Poieniță”.

Despre proiect

„Povești coregrafice în Poieniță” are un buget total de 214.172,80 lei, din care 162.362,41 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă oferită de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), iar 51.810,41 lei cofinanțarea asigurată de Consiliul Județean Brașov.

Partenerii proiectului sunt: Asociația cultural-folclorică „Armenișana”, Serviciul Cultură Borșa, Asociația culturală pentru promovarea tradițiilor „Danubius”, Asociația folclorică „Valea Prahovei” și Casa de cultură „Elisei Todașcă” Poiana Stampei.

4 6 septembrie 1940: Zile decisive în România jpeg
📁 Al Doilea Război Mondial
4-6 septembrie 1940: Zile decisive în România
A V-a ediție a Festivalului de reconstituire antică „TRANSALUTANUS FEST. La porțile imperiului”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
A V-a ediție a Festivalului de reconstituire antică „TRANSALUTANUS FEST. La porțile imperiului”
IMG 20250909 WA0015 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Tot ce trebuie să știi despre accesul la Unforgettable Festival
Uniformele de sublocotenent și de sergent în Regimentul 4 Roșiori care au aparținut Principilor Elisabeta și Carol, viitorul rege Carol al II-lea (© Colecțiile Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”)
📁 Muzeele României
Uniforma de sublocotenent în Regimentul 4 Roșiori a Principesei Elisabeta
Petru cel Mare. Portret de Paul Delaroche (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Modernă Universală
Bătălia de la Stănilești (1711): Intrarea rușilor în istoria românilor
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Ce este Campari și cum se bea jpeg
Ce este Campari și cum se bea
WhatsApp Image 2025 09 10 at 12 45 04 98895c1a jpg
📁 Carte
„Flamura verde slăvește Semiluna. Istoria Imperiului Otoman”, noul volum din colecția „Marile imperii ale lumii”, semnat de Dan-Silviu Boerescu
thumbnail Hai la Saivan jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Hai la Saivan” și alivanca, una dintre rețetele copilăriei în Bucovina