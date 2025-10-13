„Povestea vaselor călătoare” - o aventură printre zei, eroi și culori la Muzeul George Severeanu

Joi, 16 octombrie 2025, de la ora 16:00, Muzeul Municipiului București (MMB) îi invită pe cei mici să pășească într-o lume plină de mistere și frumusețe, la atelierul interactiv „Povestea vaselor călătoare”, găzduit de Muzeul George Severeanu (Strada Henri Coandă nr. 26). Sub îndrumarea Veronicăi Leca, educator muzeal MMB, copiii vor descoperi o lume în care istoria prinde viață prin culoare, formă și poveste.

Atelierul este mai mult decât o simplă lecție de istorie – este o călătorie în timp, în inima Greciei antice, printre zei, eroi, artizani și simboluri care au traversat mileniile. În spațiul expoziției tematice „Grecii de peste mări. Vase cu figuri roșii din Etruria și Magna Grecia” (găzduită de Muzeul George Severeanu până la 7 decembrie 2025 - n.r.) micii exploratori vor învăța cum se realizau vasele în atelierele antice, ce tehnici de decorare foloseau meșterii și ce povești ascundeau scenele pictate cu migală pe ceramică, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, printre zei și zeițe, eroi legendari și personaje mitologice, copiii vor descoperi și moda grecească de altădată, dar și simbolurile care au dăinuit peste veacuri. Fiecare fragment de ceramică devine o fereastră spre o lume unde arta și viața erau inseparabile.

La final, creativitatea își va spune cuvântul: participanții își vor desena și decora propriul vas, inspirat de faimoasa tehnică a figurilor roșii, lăsându-și imaginația să „călătorească” alături de vechii greci.

Atelierul este dedicat copiilor cu vârsta de peste 7 ani, taxa de participare este de 40 lei, iar înscrierile se fac prin email la educatie@muzeulbucurestiului.ro, de luni până vineri, între orele 10:00 – 15:00, în limita locurilor disponibile.