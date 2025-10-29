„Portret gastronomic local”: Povestea PGL-ului „VLC” din Bilbor, satul cu cel mai curat aer din România, și un desert delicios

Seria documentară „Portret gastronomic local”, difuzată pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase, ajunge, în episodul 8, în județul Harghita. În Bilbor, sat de munte, renumit pentru cel mai curat aer din România, unde liniștea are miros de fân proaspăt cosit, familia Vâlcan a deschis porțile propriului punct gastronomic local, VLC, un loc unde turiștii descoperă gustul autentic al tradițiilor culinare.

Pentru Gabriela și Sorin Vâlcan, munca în gospodărie le astâmpără dorul de casă. „Nicăieri nu-i ca acasă. Vrem acasă și vrem să nu uităm de locul nostru, de satul nostru natal. Ne e drag să fim acasă, lângă cei dragi, lângă familie”, spune Gabriela Vâlcan, cu zâmbetul celor care au ales să rămână aproape de locurile în care s-au născut.

Pentru Agenția Națională a Zonei Montane, „operatorul” oficial al ecosistemului PGL, care oferă inclusiv cursuri de formare profesională destinate persoanelor care deservesc Punctele Gastronomice Locale, acestea au o mare importanță, în comunitățile rurale în care a intervenit modernizarea, ca punte între prezent și trecut.

„În toate comunitățile rurale, modernizarea conduce la o redefinire a acestora. Faptul că prin PGL-uri sunt păstrate tradiții în gastronomie, legate de punctul central al comunității, familia, constituie o promisiune pentru turiștii din țară și de peste hotare pentru rețete de la bunici și de la străbunici”, ne spune Gheorghe Hîrlav, director general al Agenției Naționale a Zonei Montane.

Un astfel de exemplu este chiar VLC Bilbor, unde oaspeții nu vin doar să mănânce, ci să și învețe. Gazdele le arată pas cu pas cum se face brânza frământată, un produs emblematic al locului, cu gust curat și tehnică veche, transmisă din generație în generație.

Sorin Vâlcan primește turiștii în mijlocul gospodăriei și le arată întregul ritual: „Aici venim noi, cu turiștii, și îi servim cu caș dulce, cu urdă, cu jântiță. Este un întreg proces. Fiecare persoană face brânza, nu o face ciobanul. Ciobanul doar are grijă de animale, le mulge și le păzește. Când avem turiști, le prezentăm și obiceiurile de la noi. Trebuie să le arătăm și copiilor noștri și să-i învățăm, ca să nu se piardă tradiția.”

La punctul gastronomic local VLC, vizitatorii pot vedea, cu propriii ochi, cum laptele devine brânză, cum munca din curte se transformă în experiență și cum un gust simplu spune povestea unei întregi comunități. În jurul mesei, timpul capătă ritmul focului domol și al mâinilor care frământă din obișnuință, nu din grabă.

Punctele gastronomice locale sunt punți între tradiție, comunitate și viitor

Modelul creat la Bilbor se înscrie într-un fenomen tot mai prezent în satele României: punctele gastronomice locale, gospodării care își deschid porțile pentru vizitatori, servind preparate făcute cu produse din propria curte și din sat.

„Aceste puncte gastronomice locale sunt o punte de trecere între trecut, prezent și viitor. Ele păstrează tradiția, obiceiurile și gastronomia locului”,spune Gheorghe Hîrlav, director general al Agenției Naționale a Zonei Montane.

În Bilbor, primarul Ilie Daniel Hângan vede în aceste inițiative o continuare a spiritului de solidaritate rurală: „După cum bine știți, conceptul de punct gastronomic local a fost inventat de către Ivan Patzaichin pentru valorificarea produselor locale din Deltă. Ulterior, a fost extins și a ajuns și în zona montană, după cum se vede, la o mie de metri altitudine, astfel încât gospodarii, fermierii să-și poată valorifica produsele din gospodărie.”

El amintește și de legătura firească dintre vecini, redescoperită prin aceste puncte gastronomice: „Dacă în gospodăria respectivă există un aflux mai mare de turiști la masă, atunci se pot împrumuta produse tot locale, tot tradiționale, fie prin schimb cu vecinii, fie prin achiziționare sau diverse înțelegeri cum existau în trecut. În vremea când nu exista fond monetar suficient, schimburile se făceau în produse. Cam așa se poate proceda și acum, astfel încât vecinii și oamenii din comunitate să-și valorifice și ei produsele prin intermediul unui punct gastronomic local.”

Astfel, fiecare punct gastronomic local devine nu doar un loc unde se mănâncă bine, ci și un spațiu care adună, educă și inspiră, avânt un important rol de motor al economiei locale.

Gogoși umplute cu magiun, o rețetă delicioasă, pe care o poți prepara acasă

În fiecare episod al seriei „Portret gastronomic local”, un creator de conținut reinterpretează un preparat specific locului.

„Daca zic gogoși, cu siguranță nu le poți refuza, iar dacă zic gogoși umplute cu magiun, atunci trebuie musai să fie câte două de persoană. Pe lângă pofta de gogoși, tare m-am bucurat să văd că cei de la punctul gastronomic local Casa VLC din Bilbor sunt protagoniștii acestui episod. Acum două veri, am ajuns pentru un prânz la ei și tare bine am mâncat. Îi recomand cu drag pentru mâncare locală cu gust, pentru bucuria de a povesti despre ceea ce fac și pentru frumusețea satului”, ne spune Dana Burlacu Visternicu (Prăjiturici și altele), creatoare de conținut gastronomic, cea care a reinterpretat în propria bucătărie o rețetă din Bilbor.

Ingrediente pentru aluat: 600 g făină albă, un ou, 50 g zahăr, 350 g iaurt/lapte bătut, trei linguri de ulei (sau o lingură generoasă de untură), 25 g drojdie, ½ linguriță de sare

Ingrediente pentru umplutură/prăjire: 250-300 g magiun de casă, 0,5 litri de ulei de floarea soarelui pentru prăjire, 150 g zahăr pudră

Mod de preparare

Într-un bol mare pune făina și sarea. Dizolvă drojdia, amestecând-o cu zahărul, și toarnă deasupra. Sparge oul și adaugă iaurtul. Amestecă toate ingredientele și formează aluatul. Frământă puțin și apoi pune uleiul. Mai frământă 1-2 minute și apoi acoperă bolul cu un șervet curat și lasă aluatul la dospit într-un loc călduț cca. 30-40 de minute.

Este bine de știut:

daca dorești ca și aluatul să fie mai dulce, poți adăuga 2-3 linguri de zahar;

consistența iaurtului poate să difere, așadar, daca al tău este mai lichid, cu siguranță o să mai fie nevoie de puțină făină;

aluatul este unul moale;

poți adăuga și arome, deși gustul magiunului poate fi suficient.

Pe o planșetă presărată cu făină din abundență, întinde aluatul într-un strat de cca. 1 – 1.5 cm. Decupează aluatul cu o cană cu gura largă sau cu un bol mic. Pe fiecare disc de aluat, pune o lingură de magiun. Pliază marginile și lipește-le ca la colțunași, apoi aduci cele doua extremități împreună prin lipire. Modelează o formă rotundă. Aluatul fiind moale, se modelează foarte ușor. Ai grija să-l lipești bine, ca să nu curgă magiunul.

Pune uleiul într-un ceaun la foc potrivit. Atunci când este fierbinte, prăjește gogoșile pe ambele părți, câte 2-3 minute pe fiecare parte. Nu da focul prea puternic, deoarece există riscul să se rumenească rapid, iar mijlocul să rămână crud.

Scoate gogoșile pe șervețele de hârtie și presară-le cu zahăr pudră.

Producția seriei documentare „Portret gastronomic local”, care va avea în total 10 episoade dedicate unor PGL-uri și regiuni diferite, este realizată de Cronicari Digitali, pentru Amintiri Gustoase, având drept partener principal Electrolux România.