Picnic de Sânziene la Muzeul Nicolae Minovici

Weekend Sessions continuă pe 20 și 21 iunie cu unul dintre cele mai așteptate evenimente din calendarul său: Picnic de Sânziene, organizat în grădina Muzeului Dr. Nicolae Minovici din București (Str. Dr. Nicolae Minovici 1).

Ajuns la cea de-a șasea ediție, Weekend Sessions transformă din nou muzeul cunoscut de mulți bucureșteni drept „vila cu clopoței” într-un loc de întâlnire pentru comunitate, muzică, patrimoniu și activități creative. Timp de două zile, începând cu ora 15:30, publicul este invitat să petreacă începutul verii într-una dintre cele mai frumoase grădini ale orașului, la câteva minute de Fântâna Miorița, informează un comunicat al Asociației Antrepriza Culturală.

Programul, realizat în parteneriat cu ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București, include tururi ghidate dedicate colecției doctorului Nicolae Minovici, una dintre cele mai valoroase colecții de patrimoniu din România, concerte de harpă, recitaluri de pian, jazz și bossa nova, expoziții efemere și ateliere creative susținute de ilustratori și artiști locali. Accesul la toate activitățile este inclus în biletul muzeului (20 lei/adult, gratuit pentru copiii sub 7 ani), iar biletele pot fi achiziționate direct de la muzeu.

Tururile ghidate „Colecția unui vizionar excepțional”, susținute de Mădălina Manolache și Ionuț Banu, vor avea loc în ambele zile, de la orele 16:00 și 17:00, și vor spune povestea medicului care a construit una dintre cele mai spectaculoase colecții dedicate culturii și identității românești. Rezervările pentru tururile ghidate se fac la: contact@weekendsessions.ro.

Atmosfera de picnic va fi completată de expoziții și intervenții artistice semnate de Maria-Chira Tudoran, Octavia Briciag și Codruța Brișan, de ateliere de modelaj în lut și pictură, precum și de activități dedicate copiilor și familiilor.

Momentele muzicale vor include recitaluri coordonate de Școala de Muzică Armonia Mundi, sesiuni de harpă susținute de Mariana Tudor și concertul jazz & bossa nova Mara Halunga & Cauê De Marinis Project.

Pe lângă programul cultural, participanții se vor putea bucura de o selecție de gustări și băuturi pregătite de partenerii de picnic: Șpritzoteka, Refresh Van, Voyage Kombucha, Berero, La Giuggiola și Bakery Hive.

Programul complet este disponibil pe: https://www.weekendsessions.ro/program.html

Pe lângă edițiile din calendar, Weekend Sessions va include și în 2026:

Recomandările săptămânale din muzee - trimise prin newsletterul „Unde ieșim la muzeu?” - https://www.weekendsessions.ro/newsletter.html;

- https://www.weekendsessions.ro/newsletter.html; Lansarea oficială a Hărții Muzeelor din România, în luna octombrie - un instrument digital și tipărit, menit să aducă toate muzeele din oraș mai aproape de publicul curios.

„Weekend Sessions a crescut în jurul convingerii că muzeele sunt pentru oameni. Pentru întâlniri, conversații, descoperiri și timp petrecut împreună. De șase ani construim, alături de muzeele partenere, unul dintre cele mai frumoase obiceiuri culturale ale orașului: acela de a reveni la muzeu alături de prieteni, familie și oameni curioși. Ne bucurăm să continuăm aceste colaborări și în 2026, cu un nou sezon care aduce muzica, patrimoniul și comunitatea în același loc. Fiecare ediție este o invitație de a redescoperi muzeele ca spații vii, deschise și primitoare, care fac parte firesc din viața orașului”, spune Silvia Floareș, co-fondatoare Weekend Sessions.

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