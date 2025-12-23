Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Lucrarea „Bacanală”, realizată de Doina Botez în 2000 (© Muzeul Municipiului București)

Peste 200 de lucrări din creația artistei Doina Botez, donate Pinacotecii București

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 23 decembrie 2025

Muzeul Municipiului București anunță primirea unei donații de excepție pentru Pinacoteca București: peste 200 de lucrări semnate de artista Doina Botez, oferite muzeului de doamna Jenica Panaitescu, mama artistei.

Donația îmbogățește semnificativ patrimoniul Pinacotecii și contribuie la recuperarea și valorizarea unei creații artistice remarcabile, marcate de talent, curaj și consecvență, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, Doina Botez (1951-2023) a fost una dintre cele mai importante ilustratoare și artiste grafice din România, cu o carieră bogată și diversă, desfășurată pe parcursul mai multor decenii.

Absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, artista s-a remarcat printr-un limbaj vizual distinct, o mare forță de sinteză și o sensibilitate aparte, devenind cunoscută publicului larg prin ilustrațiile sale de carte, desen și grafică.

Un moment definitoriu – și dramatic – al carierei sale îl reprezintă crearea personajului Arpagic, realizat pentru poeziile Anei Blandiana. Personajul a devenit rapid extrem de popular, dar a atras și reacția autorităților comuniste, fiind interpretat ca o alegorie politică. Consecința a fost una dură: Doina Botez a primit interdicția de a mai ilustra cărți în România, un episod care denotă presiunea ideologică exercitată asupra artiștilor și limitele libertății de expresie în perioada comunistă.

În pofida acestor constrângeri, Doina Botez a continuat să creeze, lăsând în urmă o operă consistentă, profund personală, care traversează desenul, grafica de șevalet, ilustrația și experimentul vizual. Lucrările donate Pinacotecii reflectă această diversitate și permit o înțelegere nuanțată a parcursului său artistic.

„Ne exprimăm profunda recunoștință față de doamna Jenica Panaitescu pentru acest gest generos și responsabil, care face posibilă păstrarea și cercetarea operei Doinei Botez într-o instituție publică, accesibilă publicului larg. O selecție din lucrările donate va fi prezentată publicului într-o expoziție dedicată, programată pentru anul 2026, ca parte a demersului Pinacotecii de a recupera și pune în dialog artiști și creații esențiale pentru istoria artei românești recente”, adaugă Muzeul Municipiului București

