O tobă decorativă orientală, exponatul lunii iulie la Muzeul Național al Banatului

Exponatul lunii iulie este o tobă decorativă sau ceremonială, realizată din cupru prelucrat manual, cu membrană din piele și suport din lemn sculptat. Piesa, de inspirație orientală, poate fi datată, cu caracter orientativ, la sfârșitul secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea.

La intrarea în Laboratorul Zonal de Restaurare, obiectul prezenta numeroase degradări provocate de utilizare, îmbătrânirea naturală a materialelor și condițiile de păstrare. Pe suprafața metalică se observau depuneri consistente de murdărie, pete de vopsea, urme de adezivi, zgârieturi și zone afectate de coroziune activă. Membrana din piele era deshidratată și fragilizată, cu rupturi și pierderi de material, iar suportul din lemn avea lipsuri în zona inferioară și desprinderea unuia dintre picioarele de susținere, notează Muzeul Național al Banatului, pe pagina de Facebook a instituției.

Procesul de restaurare a presupus intervenții specifice fiecărui material din care este alcătuit obiectul. Componenta metalică a fost curățată mecanic și chimic, apoi protejată prin aplicarea unui strat de conservare. Membrana din piele a trecut prin operațiuni de curățare, hidratare și consolidare, pentru redobândirea flexibilității și a stabilității structurale. Suportul din lemn a fost curățat, consolidat și completat în zonele lacunare, elementele lipsă fiind reconstituite din lemn de tec. Toate intervențiile au urmărit conservarea materialelor originale și redarea unității structurale și estetice a piesei.

Pentru documentarea și caracterizarea materialelor constitutive au fost realizate investigații fizico-chimice cu spectrometrul portabil XRF Tracer 5i, de către Diana Vărzaru.

Restaurarea obiectului a fost realizată în cadrul Laboratorului Zonal de Restaurare al Muzeului Național al Banatului de către:

Dorian Ghercia - restaurarea suportului din lemn;

Delia Apostu - restaurarea componentei metalice;

Miruna Rada - restaurarea componentei din piele.

Fiecare obiect restaurat în laboratorul muzeului înseamnă o nouă șansă pentru patrimoniu. Exponatul lunii iulie păstrează urmele timpului, iar prin restaurare își continuă povestea pentru generațiile viitoare, precizează Muzeul Național al Banatului.