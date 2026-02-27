O expoziție deosebită: „De la lume adunate… și-napoi la lume date”

Expoziția „De la lume adunate… și-napoi la lume date” vă invită la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, pentru a descoperi obiecte intrate recent în patrimoniul muzeului prin generozitatea unor oameni care au ales să ofere comunității obiecte încărcate de amintiri personale.

Fiecare piesă expusă poartă o poveste, iar prin gestul donatorilor, aceste istorii intime devin parte din memoria colectivă a Brașovului.

Expoziția vorbește despre muzeu ca despre un organism viu, care crește și se transformă prin implicarea tuturor: donatori, colecționari, specialiști și vizitatori. Publicul este adevăratul beneficiar al acestui demers cultural, iar fiecare vizită devine un act de participare la viața comunității.

Dacă vrei să afli povestea din spatele acestor obiecte și să descoperi cum se construiește patrimoniul de mâine, ești așteptat de miercuri până duminică, între orele 9:00–17:00, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, Piața Sfatului nr. 15.

