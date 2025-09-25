Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025, la Casa Filipescu-Cesianu

Pe 26 septembrie 2025, cercetători și pasionați de știință își dau întâlnire cu publicul larg, alături de care vor desfășura activități interactive și educative, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă.

„Noaptea Cercetătorilor Europeni este evenimentul care îți oferă simultan posibilitatea să înveți, să experimentezi și să te distrezi alături de cei mai prietenoși cercetători. Pentru cea de-a 18-a ediție organizată în România, susținătorii de ateliere și activități interactive s-au întrecut pe ei înșiși, aducând știința aproape de publicul larg și arătând cât de importantă este munca oamenilor de știință pentru societatea actuală”, precizează un comunicat al organizatorilor evenimentului.

În București, evenimentul are loc la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei, nr. 151), între orele 16:00 și 21:00. Intrarea este liberă, evenimentul adresându-se tuturor categoriilor de vârstă. Pe parcursul celor 5 ore, vizitatorii vor avea ocazia să se implice în mod direct în experimente inedite, să facă împreună cu cercetătorii demonstrații uluitoare și să asiste la prezentările celor mai inovatoare proiecte, iar atmosfera va fi condimentată de jocuri și concursuri cu premii.

Conform sursei citate, pe scena evenimentului, începând cu ora 19:30, momentul special al serii va fi marcat de un science show de poveste, așa cum doar la Noaptea Cercetătorilor Europeni poți întâlni. Organizatorii promit o călătorie suprinzătoare între trecut, prezent și viitor, ghidată de personaje ce vor uimi publicul prin experimente ce se vor juca cu lumina, temperaturile, elementele și sunetele.

Iubitorii științelor exacte se vor delecta cu ateliere hands-on, în care experimentele de fizică, chimie și biologie vor fi pe primul plan. De la confecționarea propiilor medalioane folosind electrodepunerea la fluide non-Newtoniene, de la crearea circuitelor electrice pe hârtie la determinarea pH-ului diferitelor substanțe, toți cei care se vor implica în activitățile pregătite de Facultatea de Chimie din cadrul Universității din București, Facultatea de Inginerie Medicală și Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT București sau Science Ongoing își vor completa cu siguranță cunoștințele din aceste domenii. Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București a pregătit un workshop interactiv de eye tracking, ce va dezvălui informații despre modul în care se mișcă ochii atunci când rezolvă diverse sarcini.

Dacă pasiunea vizitatorilor merge în direcția opusă științelor exacte, atunci nu trebuie ratată vizita la stand-ul Centrului Național de Cartografie, care propune publicului ateliere de creare a hărților pe baza imaginilor aeriene. Cei interesați de educația financiară sau ecologie pot opta pentru activitățile susținute de o serie de facultăți din cadrul Academiei de Studii Economice din București, precum scenarii climatice pentru România 2030, simularea dezvoltării unei afaceri prin jocuri manageriale sau ateliere practice pentru a învăța cum să fim consumatori înteligenți de produse și servicii.

Robotica, ingineria, realitatea virtuală și comunicațiile radio și prin satelit nu aveau cum să lipsească nici anul acesta. Specialiștii din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București au pregătit demonstrații VR și roboți cu navigație autonomă, în timp ce Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București îi așteaptă pe vizitatori cu inovații precum tabla inteligentă care scrie singură. Membrii Radioclubului DxExplorers vor face demonstrații de comunicații radio, dar și experimente interactive folosind codul Morse sau clonarea semnalelor radio digitale. Cei mai mici dintre expozanți, dar la fel de pasionați și de nerăbdători, sunt tinerii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani de la Asociația Informatică pentru Viitor din Constanța, care au pregătit ateliere de electronică, programare și imprimare 3D.

Toate detaliile privind programul și agenda activităților se regăsesc pe website-ul evenimentului: www.noapteacercetatorilor.eu/bucuresti.

Despre Noaptea Cercetătorilor Europeni

Noaptea Cercetătorilor Europeni este o inițiativă a Comisiei Europene, înscriindu-se în seria Acțiunilor Marie Skłodowska-Curie. Evenimentul atrage anual peste 1.5 milioane vizitatori, fiind apreciat de public, încă de la prima ediție în anul 2005, datorită caracterului său inovativ, prin care știința a devenit accesibilă tuturor, vizitatorii luând parte la activități științifice ce combină educația cu divertismentul, organizându-se expoziții, experimente în care publicul este implicat activ, conferințe, prezentări, jocuri și concursuri. Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025 se organizează în 25 țări, iar peste 460 orașe din Europa și nu numai vor fi gazda evenimentului ce își propune să arate publicului ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare.