Muzeului Hărților Educațional

Muzeul Hărților anunță încheierea unui parteneriat pe termen lung cu Apa Nova – o companie Veolia, prin care programul educațional al muzeului va cunoaște o nouă etapă de dezvoltare.

Grație sprijinului generos oferit de companie, proiectul Muzeul Hărților Educațional va putea fi consolidat și extins, oferind noi oportunități de învățare interactivă pentru copii, tineri și profesori. În felul acesta, patrimoniul cartografic al muzeului va fi mai mult decât un bun cultural, devenind un instrument educativ de explorare a legăturilor dintre om, natură și teritoriu, informează un comunicat al Muzeului Hărților.

Conform sursei citate, educația muzeală este un obiectiv strategic al muzeului și include realizarea de programe adaptate diferitelor vârste, colaborarea cu școli și asociații, atragerea de voluntari și dezvoltarea unor evenimente culturale relevante pentru comunitate.

Cristina Toma, managerul Muzeului Hărților: „Ca manager al Muzeului Hărților, am avut foarte plăcuta surpriză să găsesc in Apa Nova un partener care gândește la fel ca noi, anume că suntem datori să dăm înapoi comunității ceea ce primim de la ea și de asemenea că trebuie să investim în educația de totate tipurile.

Așadar, mă bucur că din această toamnă compania Apa Nova este susținătorul proiectului Muzeul Hărților Educațional. Vom parcurge împreună acest drum al angajării comunității și al educației prin cultură pentru o perioadă mai lungă, de câțiva ani, pentru că atât ei, cât și noi, am înteles că impactul în cultură nu poate fi măsurat într-o perioadă scurtă de timp. Impact, calitate, înseamnă timp și resurse alocate.”

Apa Nova – o companie Veolia, se implică frecvent în evenimente relevante pentru comunitatea bucureșteană și, totodată, susține domenii esențiale precum educația, sănătatea și cultura, prin parteneriate solide și durabile.

Din 2000, Apa Nova și-a asumat responsabilitatea gestionării resurselor de apă, tratarea și distribuția apei către consumatori, evacuarea apelor uzate și a apelor meteorice din Municipiul București. În cei 25 de ani, sistemul de alimentare cu apă și de canalizare a fost reabilitat, modernizat și dezvoltat conform celor mai bune practici din domeniu, realizări care se traduc prin investiții de peste 748 milioane de euro până în prezent.

Muzeul Hărților din București este una dintre puținele instituții culturale de acest fel din lume. Prin grija față de patrimoniu și prin interpretarea acestuia, muzeul își propune să devină o resursă valoroasă pentru comunitate, promovând cercetarea, interactivitatea, educația pe tot parcursul vieții și angajarea creativă. Astfel, nu doar valorificăm hărțile, ci contribuim și la educația comunității.