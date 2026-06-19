Muzeul Național al Țăranului Român poate fi vizitat din nou în întregime

După un îndelungat șantier de consolidare, început în 2016, și după o vreme necesară primenirii, în aprilie 2025 a fost redeschis parterul Muzeului Național al Țăranului Român, prin expoziția „Legea creștinească”.

„Anul acesta, la aniversarea a 120 de ani de la înființare și a 30 de ani de la obținerea premiului EMYA, redeschidem și etajul, prin expoziția „Rânduiala vieții”. În sălile Triumf, Haina, Munca – focul, Munca – apa și vântul, Laolaltă, Minorități, Locuire, Tipologii, Casa-n casă, Hrana care ne leagă, muzeografia inițiată de Horia Bernea și de echipa sa lasă poarta deschisă către înțelesurile unei rânduieli a vieții pe care vizitatorul (re)învață, cu fiecare generație, să o recunoască. Meșteșuguri și lucruri, culori și alcătuiri, semne și însemne, rosturi și așezări, hrană și vatră își dezvăluie, ca patrimoniu și creație estetică, sensuri actuale”, scrie Muzeul Național al Țăranului Român, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, două expoziții noi completează etajul: „Huțulii” în sala Minorități și „Instrumente muzicale aerofone” în sala Tipologii.

„Huțulii” (sala Minorități) pune în dialog două comunități etnice din zona montană a județelor Suceava (Izvoarele Sucevei, Moldova-Sulița, Paltinu, Ciumârna) și Maramureș (Poienile de sub Munte, Ruscova, Repedea) care provin din același spațiu cultural, dar au evoluat diferit ca urmare a conviețuirii cu populația autohtonă. Rezultatele acestei conlocuiri se regăsesc în forme specifice de cultură materială, precum ouăle încondeiate, ceramica de Kuty, țesăturile și broderiile pline de culoare sau obiectele din lemn, dar și într-un univers mitologic ce îi aduce în prim-plan pe solomonari, stăpânii balaurilor și aducătorii ploilor. Curator: Silviu Horațiu Ilea.

„Instrumente muzicale aerofone” (sala Tipologii) aduce în atenția publicului, prin intermediul obiectelor de patrimoniu, al fotografiilor de arhivă și al imaginilor documentare, bogăția și diversitatea instrumentelor muzicale de suflat, precum și semnificațiile lor în cadrul comunităților tradiționale. Tipologia aerofonelor, varietatea și rafinamentul elementelor decorative, complexitatea structurilor constructive și diversitatea materialelor utilizate pentru realizarea lor, multiplele funcții pe care aceste instrumente le îndeplinesc în viața comunității, precum și contextele în care acestea sunt folosite (nunți, botezuri, înmormântări, clăci, activități agricole, vânătoare, sărbători de iarnă sau ritualuri precum Jocul Călușului) construiesc un parcurs fascinant. Curator: Venus Marian Mateescu.

„Vă așteptăm să aflați noutăți despre lucruri vechi și oameni noi, din 28 iunie 2026, de miercuri până duminică, între orele 10.00 și 18.00”, adaugă Muzeul Național al Țăranului Român.