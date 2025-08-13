Muzeele din structura Muzeului Municipiului București, închise vineri, 15 august 2025

Muzeele și colecțiile din structura Muzeului Municipiului București sunt închise vineri, 15 august 2025: Palatul Suțu, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul Theodor Aman, Muzeul George Severeanu, Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck, Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei, Muzeul Victor Babeș, Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici și Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu.

„Vă invităm să ne vizitați sâmbătă și duminică, 16 și 17 august, toate aceste muzee (cu exceptia Observatorului Astronomic care are orar diferit) enumerate mai sus fiind deschise și așteptându-și cu drag vizitatorii în cadrul programului 10.00-18.00 (17.30 ultimul bilet)”, precizează MMB.

Pentru mai multe detalii despre muzeele MMB accesează acest link.