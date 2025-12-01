Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
10 Muzee de la sat Cover RO jpg

„Muzee de la sat” – prima aplicație dedicată muzeelor rurale din România

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 1 decembrie 2025

De 1 decembrie, patrimoniul cultural rural al României primește o nouă formă de vizibilitate prin lansarea aplicației „Muzee de la sat”, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

Este prima  aplicație mobilă dedicată exclusiv muzeelor și colecțiilor din mediul rural, oferind acces rapid, modern și complet la patrimoniul cultural material al țării, informează un comunicat al platformei „Muzee de la sat”.

Conform sursei citate, aplicația reunește obiective culturale din Moldova, Muntenia, Dobrogea, Maramureș, Oltenia și, începând de astăzi, Banat, extinzând platforma națională de referință Muzee de la sat la 6 regiuni, 29 de județe și peste 100 de obiective culturale.

Funcționalități principale

Aplicația include o hartă culturală interactivă, navigare prin Google Maps, posibilitatea de creare a traseelor personalizate, liste de obiective vizitate și salvate, precum și filtre avansate după tip, proximitate sau regiune.

Fiecare muzeu beneficiază de o pagină dedicată cu tururi virtuale 3D interactive, videoclipuri, galerii foto, texte descriptive și informații utile pentru vizitatori. O componentă socială permite conectarea cu prieteni, iar sistemul de insigne și niveluri transformă explorarea patrimoniului într-o experiență atractivă pentru toate vârstele.

Aplicația este disponibilă integral în română și engleză, este gratuită și fără reclame, fiind accesibilă atât publicului local, cât și celor din diaspora sau vizitatorilor internaționali.

Ediția Banat 2025

Odată cu lansarea aplicației, proiectul introduce oficial și ediția Banat, care include 14 muzee, colecții și situri arheologice din județele Timiș și Caraș-Severin, disponibile acum în aplicație prin tururi virtuale 3D și materiale documentate la fața locului.

„Muzeul – de pe uliță pe ecran. Banat” și aplicația mobilă Muzee de la sat sunt realizate de Real Tour Ro și cofinanțate de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), în cadrul ariei Proiecte cu caracter repetitiv.

Muzeul Satului Eftimie Murgu, Rudăria (© Muzee de la sat, Banat)
Imaginea 1/9: Muzeul Satului Eftimie Murgu, Rudăria (© Muzee de la sat, Banat)
Muzeul Cinegetic și Silvic Charlottenburg (© Muzee de la sat, Banat)
Muzeul Cinegetic și Silvic Charlottenburg (© Muzee de la sat, Banat)
Muzeul Cinegetic și Silvic Charlottenburg (© Muzee de la sat, Banat)
Sanctuarul Neolitic de la Parța (© Muzee de la sat, Banat)
Muzeul Traian Vuia (© Muzee de la sat, Banat)
Casa Memorială Nikolau Lenau (© Muzee de la sat, Banat)
Casa Memorială Nikolau Lenau, Colecția Etnografică (© Muzee de la sat, Banat)
Colecția Constantin Greuescu (© Muzee de la sat, Banat)
Colecția Constantin Greuescu (© Muzee de la sat, Banat)

„Lansarea aplicației Muzee de la sat de Ziua Națională marchează un pas important în deschiderea patrimoniului cultural al României către publicul larg. Este un instrument modern, prietenos și accesibil, prin care prezentăm lumii bogăția și diversitatea comunităților noastre. În etapa următoare, ne propunem să includem regiunile Crișana și Transilvania, completând astfel harta digitală pentru întreaga țară”, a declarat, în comunicatul citat, Cosmin Murarașu, manager de proiect.

01 Muzee de la sat APP 1 jpg

Aplicația poate fi descărcată din App Store și Google Play

