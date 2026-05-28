MNIR devine pentru o zi, Muzeul Copiilor

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 28 mai 2026

Pe 30 mai 2026 Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va fi pentru o zi Muzeul Național al Copiilor pentru a sărbători în avans, 1 iunie - Ziua Internațională a Copilului.

Accesul în muzeu va fi gratuit, sâmbătă, 30 mai, pentru toți copiii cu vârsta de până la 18 ani, informează un comunicat al MNIR.

Cu această ocazie, vor fi oferite copiilor vizitatori, trei tururi ghidate la care participarea este, de asemenea, gratuită, în expozițiile „Tezaur Istoric” (la ora 10:00 și la ora 14:00) și „Copia Columnei lui Traian” (la ora 12:00).

Fiecare tur va fi urmat de un atelier în care copiii vor colora planșe cu bunurile de patrimoniu din cele două expoziții și vor asculta istoriile lor. De asemenea, cei dornici se pot îmbrăca și fotografia cu replici după vestimentația războinicilor ­­­­­­­­­­­­­­­­­­daci și romani.

