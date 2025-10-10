Mitul eficienței în România ceaușistă: prețurile, salariile și cooperativa „Munca în zadar“

În episodul de mai jos al podcastului „Colecționarul de istorie”, istoricul Petre Opriș a venit cu documente, multe dintre ele în premieră națională „pe sticlă“, care înlătură pâcla așternută de propagandă și de trecerea timpului peste epoca ceaușistă.

Unul din documentele aduse de istoricul Petre Opriș, datează din mai 1989 și face bilanțul activității în industrie: cât costa procesul de fabricație ori de extracție a produselor și cât valorau acestea.

Produsele românești nu erau, pur și simplu, rentabile.

Tona de zăcământ aurifer valora 390.830 de lei, dar costurile extragerii ei erau de 403.120 de lei. Rezulta că, la fiecare tonă extrasă, România pierdea 12.290 de lei.

Tona de huilă din Valea Jiului costa 451 de lei, dar se cheltuiau 520,1 lei pentru extragerea ei. Așadar, se pierdeau 69,1 lei la fiecare tonă.

Țițeiul se scotea cu un cost de 1003,2 lei, dar prețul de livrare era de 839 lei. Așadar, pierderea era 164,2lei la tonă.

Produsele industriale făceau o pagubă cu mult mai mare.

Celebra industrie petrochimică era o gaură neagră în bugetul României.

Tona de fire vâscoză valora 70.880 lei, dar costul de producție era de 100.067 lei. Așadar, pagubă de 29.187 lei/tonă.

Polipropilean se putea vinde cu 13.000 de lei, dar costul de producție era de 22.675 lei. Pagubă de 10.370 lei/tonă.

Tona de rezorcină se vindea cu 160.000 de lei, dar producerea ei costa 256.980 lei. Pierdere de 96.980 lei/tonă!

Iar lista poate continua mult și bine. Găsiți documentul pus pe ecran în acest episod.

Tot în acest episod este prezentat și decretul din 15 februarie 1982, emis la trei luni după ce România fusese băgată în faliment de politicile lui Ceaușescu, decret prin care se anunța majorarea prețurilor cu 35% la toate produsele.

Avem lista tuturor lucrurilor care puteau fi găsite în comerțul socialist. Știm că salariul mediu, la acel moment, era în România de 2.400 de lei. Azi, salariul mediu e de peste 5.000 de lei. Pornind de la aceste coordonate, putem face singuri socotelile urmărind prețurile afișate pe ecran.

E adevărat că o duceau mai bine românii pe vremea lui Ceaușescu? Păi, să vedem. Litrul de benzină costa 9 lei. Un litru de ulei - 18 lei. Kilogramul de pui - 30 de lei. Ficatul de vită - 35 de lei. Ficatul de porc - 37 de lei. Un ou - 1,8 lei. Kilogramul de zahăr - 14 lei. Carnea de porc - 37 de lei. Crenvurștii - 44 de lei. Parizerul - 38 de lei. Ficatul de pui - 38 de lei. Pipotele și inimile de pui - 30 de lei.

Toate aceste produse se găseau însă cu foarte mare greutate, cumpărate pe sub mână (la suprapreț) sau după cozi interminabile, unde se putea sta și câteva ore. Listele complete le găsiți în emisiune.

Istoricul Petre Opriș ne relatează cum comunismul a împărțit, efectiv, populația României în două categorii, orășenii fiind cetățenii de prima mână și țăranii - cetățenii de mâna a doua. Discriminarea mergea până într-acolo încât chiar alocațiile de copii erau diferite. Dacă un copil era născut la oraș, el avea o alocație mai mare decât unul născut la țară. Mai mult decât atât, țăranii nu aveau dreptul să-și ia produse în rate. Pentru a cumpăra o bicicletă, un televizor sau un aspirator în rate, aceștia aveau nevoie ca împrumutul să fie făcut de o rudă care locuia la oraș.

Discutăm și despre rambursarea anticipată a datoriilor. Istoricul Petre Opriș dezvăluie că România a plătit în anii 80 suma de 14 miliarde de dolari reprezentând datoriile efective și încă 7 miliarde reprezentând dobânzi și penalități. Așadar, regimul comunist făcuse niște afaceri atât de bune, încât în final dobânzile plătite ajunseseră la 50% din datorii!

Avem și incredibila listă a colapsului producției industriale. Documentele arată că întreprinderile, din cauza lipsei materiilor prime, a pieselor de schimb și a capacității de producție, ratau în masă țintele, fiind incapabile să livreze conform contractelor.

De parcă asta nu ar fi fost suficient, mașinile și utilajele exportate de România comunistă erau returnate la scară mare din cauza defectelor de fabricație. Acest document ajuns pe masa lui Ceaușescu și care a fost desecretizat abia în 2007.

Urmăriți acest episod al podcastului „Colecționarul de Istorie” pentru a vedea cât costau produsele și care erau salariile în România lui Ceaușescu. Vedeți rapoartele strict secrete care ajungeau pe masa dictatorului și care arătau limpede colapsul întregii țări.

Nicolae Ceauşescu în mijlocul minerilor din Valea Jiului (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 8/1972)

Mai multe pentru tine...