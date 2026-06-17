„Miros de pâine caldă – Pâinea în epoca regatului dac”, o incursiune în viața de zi cu zi a comunităților dacice

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova invită publicul să descopere expoziția „Miros de pâine caldă – Pâinea în epoca regatului dac”, un proiect muzeal ce propune o incursiune în viața de zi cu zi a comunităților dacice, prin explorarea unuia dintre cele mai importante alimente din istoria omenirii: pâinea.

Pornind de la descoperiri arheologice și informații istorice relevante, expoziția evidențiază rolul esențial pe care pâinea l-a avut în societatea dacică, precum și procesele tehnologice și practicile culturale asociate producerii și consumului acesteia. Timp de milenii, pâinea a constituit baza alimentației pentru numeroase populații, iar importanța sa a depășit adesea sfera hranei cotidiene, influențând evoluția economică, socială și politică a comunităților umane, scrie Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit sursei citate, prin obiectele expuse și informațiile prezentate, vizitatorii vor avea ocazia să descopere modul în care cerealele erau cultivate, prelucrate și transformate în produse alimentare, dar și semnificația pe care pâinea o avea în cadrul societății dacice. Expoziția pune în valoare statutul acestui aliment fundamental, considerat unul dintre factorii care au contribuit la dezvoltarea civilizațiilor din spațiul carpatic.

Proiectul expozițional este realizat în colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și Muzeul Județean Buzău reunind rezultate ale cercetării arheologice și istorice dedicate acestei teme de mare interes.

Vernisajul va avea loc joi, 18 iunie 2026, la ora 13.00, la sediul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, din Ploiești, strada Toma Caragiu, nr 10.

Expoziția „Miros de pâine caldă – Pâinea în epoca regatului dac” va putea fi vizitată până la 27 septembrie 2026, de marți până duminică, în intervalul orar 9.00-17.00.

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