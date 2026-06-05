„Mircea cel Bătrân și urmașii. O istorie a puterii”, expoziție temporară la Târgoviște

Muzeul de Istorie Târgoviște (Calea Domnească, nr. 189) găzduiește, în perioada 5 iunie - 30 septembrie 2026, expoziția temporară „Mircea cel Bătrân și urmașii. O istorie a puterii”.

Expoziția „Mircea cel Bătrân și urmașii. O istorie a puterii” prezintă aspecte ale evoluției politice, militare, economice și culturale a Țării Românești la cumpăna secolele XIV-XV. Vizitatorii pot descoperi aspecte ale vieții cotidiene din cele două capitale, Argeș și Târgoviște, la care se adaugă tezaure monetare, arme, dar și obiecte de podoabă descoperite la Gogoșu (jud. Mehedinți), Olteni (jud. Teleorman), Curtea de Argeș (jud. Argeș), Retevoiești (jud. Argeș), Cetățeni (jud. Argeș) și Târgoviște, anunță Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

În privința armelor, acestea provin, în mare parte, din județul Argeș, de la Podu Dâmboviței, Cetățeni, Cetatea Poenari, Șerbănești și Vlădești, la care se adaugă o spadă occidentală din secolul al XV-lea, descoperită în zona Bucureștiului.

„În ceea ce privește masa monetară, remarcăm prezentarea unui fragment din tezaurul otoman de la Budești (jud. Vâlcea), precum și a unor exemplare mai rare, așa cum sunt ducatul de la Vlad I și cel cu efigie emis de Mihail I. De asemenea, menționăm prezența pisaniilor cetăților Turnu (Măgurele), atestând refacerea cetății după dezastrul cruciat de la Nicopole, și cea a cetății Dârstăr (Silistra), confirmând recucerirea acesteia de către Mircea.

Încheiem prezentarea sintetică a expoziției cu placa armorială atribuită lui Vlad Dracul, încastrată în turnul-clopotniță al mitropoliei de la Argeș. Dincolo de ordinul cavaleresc (Ordinul Dragonului), această placă transmite mesajul propriei identități heraldice, lăsând explicațiile asupra simbolisticii sale în seama istoriografiei”, precizează sursa citată.

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