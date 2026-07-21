„Memorii pe sticlă. Digitizarea colecției de clișee fotografice pe sticlă deținute de Arhivele Naționale ale României”

„Memorii pe sticlă. Digitizarea colecției de clișee fotografice pe sticlă deținute de Arhivele Naționale ale României”

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 21 iulie 2026

Colecția Clișee pe sticlă care se păstrează la Arhivele Naționale ale României va putea fi cercetată online.

Prin proiectul „Memorii pe sticlă. Digitizarea colecției de clișee fotografice pe sticlă deținute de Arhivele Naționale ale României”, publicul va putea să descopere una dintre cele mai valoroase colecții fotografice: peste 14.000 de clișee fotografice pe sticlă, provenite în cea mai mare parte din fondul fostei agenții de presă RADOR (1921–1946), anunță Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, ceste imagini documentează o perioadă esențială din istoria României, surprinzând evenimente politice, parade militare, competiții sportive, viața socială, peisaje urbane și rurale, membri ai Familiei Regale, personalități ale epocii și numeroase scene din viața cotidiană. Datorită fragilității suportului original, colecția este dificil de consultat în forma sa fizică. Prin acest proiect, aflat în derulare, documentele vizuale vor fi conservate pe termen lung și puse la dispoziția publicului într-un format digital modern și accesibil. Proiectul presupune digitizarea întregii colecții și indexarea acesteia după standarde internaționale.

Foto: © Facebook / Arhivele Naționale ale României
Foto: © Facebook / Arhivele Naționale ale României

Proiectul este inițiat de ENISAL COMPUTERS SRL, în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României, Patriage – Asociația pentru Patrimoniu Cultural, Universitatea din București și Muzeul Municipiului București, având ca partener special Institutul Național al Patrimoniului. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în sesiunea I/2026, aria tematică Patrimoniu cultural.

Foto: © Facebook / Arhivele Naționale ale României
Foto: © Facebook / Arhivele Naționale ale României

Pe măsură ce vor fi prelucrate, fotografiile vor fi disponibile în portalul Arhivelor Naționale: descopera.arhivelenationale.ro.

Mai multe pentru tine...
Proclamația de la Islaz (© Arhivele Naționale ale României)
Proclamația de la Islaz, expusă la Arhivele Naționale ale României
Vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”, la Arhivele Naționale ale României
Vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”, la Arhivele Naționale ale României
120 de ani de la Expoziția Generală Română din 1906
120 de ani de la Expoziția Generală Română din 1906
Valea Uzinelor, Oravița, 15 iunie 1931. Zamfirița, Cornel, Traian, Tinel și Cornelia tanti. Colecția Marta Bosică - născută Iana (© Muzeul Național al Banatului)
📁 Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: O drumeție pe munte în anul 1931
Paul Bléry, „În misiune în România. Anecdote de război și moravuri românești”, Editura Corint
📁 Carte
„În misiune în România”. Privirea unui aviator francez asupra războiului, românilor și prăbușirii Imperiului Rus
Ceașcă din Epoca Bronzului (© Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Restaurarea unui mic fragment de istorie: O ceașcă din Epoca Bronzului
Vernisajul expoziției „Lumea cetăților dacice: Oameni, eroi și zei”, la Palatul Suțu
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Vernisajul expoziției „Lumea cetăților dacice: Oameni, eroi și zei”, la Palatul Suțu
Tezaurul de la Celei (© Facebook / Muzeul George Severeanu)
📁 Muzeele României
Tezaurul de la Celei – eleganță și simbolism în spațiul nord-dunărean
Vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”, la Arhivele Naționale ale României
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”, la Arhivele Naționale ale României
Tur ghidat la Muzeul Național Cotroceni
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Tur ghidat la Muzeul Național Cotroceni
Expoziția „SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, la MNIR
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, la MNIR
Expoziția „În slujba Coroanei”, la Muzeul Unirii din Iași
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „În slujba Coroanei”, la Muzeul Unirii din Iași