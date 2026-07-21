Colecția Clișee pe sticlă care se păstrează la Arhivele Naționale ale României va putea fi cercetată online.

Prin proiectul „Memorii pe sticlă. Digitizarea colecției de clișee fotografice pe sticlă deținute de Arhivele Naționale ale României”, publicul va putea să descopere una dintre cele mai valoroase colecții fotografice: peste 14.000 de clișee fotografice pe sticlă, provenite în cea mai mare parte din fondul fostei agenții de presă RADOR (1921–1946), anunță Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, ceste imagini documentează o perioadă esențială din istoria României, surprinzând evenimente politice, parade militare, competiții sportive, viața socială, peisaje urbane și rurale, membri ai Familiei Regale, personalități ale epocii și numeroase scene din viața cotidiană. Datorită fragilității suportului original, colecția este dificil de consultat în forma sa fizică. Prin acest proiect, aflat în derulare, documentele vizuale vor fi conservate pe termen lung și puse la dispoziția publicului într-un format digital modern și accesibil. Proiectul presupune digitizarea întregii colecții și indexarea acesteia după standarde internaționale.

Proiectul este inițiat de ENISAL COMPUTERS SRL, în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României, Patriage – Asociația pentru Patrimoniu Cultural, Universitatea din București și Muzeul Municipiului București, având ca partener special Institutul Național al Patrimoniului. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în sesiunea I/2026, aria tematică Patrimoniu cultural.

Pe măsură ce vor fi prelucrate, fotografiile vor fi disponibile în portalul Arhivelor Naționale: descopera.arhivelenationale.ro.

Mai multe pentru tine...