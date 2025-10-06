Mari personalități în viziunea lui Theodor Aman. Portrete și povești din secolul XIX

Muzeul Municipiului București invită publicul la vernisajul expoziției „Mari personalități. Portrete din colecția Muzeului Theodor Aman”, eveniment care va avea loc pe data de 8 octombrie 2025, ora 17.00, la Muzeul Theodor Aman (Str. C.A. Rosetti, nr 8).

Expoziția „Mari personalități. Portrete din colecția Muzeului Theodor Aman” va putea fi vizitată în perioada 8 octombrie 2025 – 30 aprilie 2026. Intrarea la vernisaj este liberă, informează un comunicat al Muzeului Municipiului București.

„Noua expoziție valorifică un segment al patrimoniului acestui muzeu, foarte important pentru înțelegerea operei artistului și a evoluției acestuia, precum și a rolului pe care Theodor Aman l-a avut în surprinderea detaliată a epocii în care a trăit și în păstrarea memoriei unor contemporani.

În cadrul acestei expoziții vă prezentăm cinci portrete ale unor personaje cunoscute, contemporane artistului, lucrări în ulei pe pânză de mari dimensiuni, realizate de Theodor Aman la începutul carierei sale artistice. Aceste picturi au beneficiat de un repaus binemeritat după ce clădirea muzeului a intrat într-un amplu proces de consolidare și restaurare, în urma căruia nu au mai făcut parte din noua expunere permanentă, lăsând locul altor lucrări restaurate, menite să ofere o imagine complexă, acoperitoare pentru toate etapele de creație ale artistului.

Prin această inițiativă readucem în atenția dumneavoastră pânze ce păstrează chipurile a cinci personalități: Zoe Mavrocordat Brâncoveanu, Elena Cuza, Barbu Catargiu, Maria Davila, Ana Davila, cinci oameni care au trăit, au visat, au luptat pentru idealuri înalte, fiecare cu povestea sa de viață, destine uneori tragice, care printr-un capriciu al sorții s-au intersectat, așa cum este cazul doamnelor Davila și al Elenei Cuza, care și-au legat numele de același proiect de suflet inițiat de doctorul Carol Davila, orfelinatul pentru copii devenit Azilul Elena Doamna.

Expoziția oferă ocazia unei analize a modului în care artistul se raportează la personajele portretizate. Dincolo de reprezentarea oficială cerută de statutul social al unora dintre protagoniști, portretele amintite sunt o dovadă a măiestriei pictorului, prin atenția deosebită acordată detaliului, rigoarea în redarea prețiozității materialelor și a accesoriilor vestimentare. În tratarea portretelor lui Theodor Aman privitorul poate sesiza un salt calitativ enorm față de vetusta rețetă a portretelor de aparat și poate aprecia abilitatea artistului de a trece dincolo de straturile superficiale, ajungând la surprinderea psihologiei personajelor evocate.

Expoziția relevă pe de o parte calitățile de mare portretist ale lui Theodor Aman și poziția privilegiată pe care o dobândise prin valoarea operei sale artistice și organizatorice, precum și legăturile cu oameni importanți ai timpului său. Pe de altă parte, se aduce în discuție rolul statului în calitate de comanditar de opere de artă, prin și pentru diversele sale instituții și, nu în ultimul rând, evidențiază aspecte din activitatea personalităților reprezentate, legate în cele mai multe cazuri de latura filantropică, ce au marcat societatea românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Câteva piese din colecțiile Secției Arheologie Sistematică și Istorie și ale Secției Patrimoniu și Evidență Centralizată din cadrul Muzeului Municipiului București completează imaginea pe care ne-am dorit să o oferim despre personalitățile prezentate, oameni care și-au adus contribuția, fiecare pe culoarul lui, la bunăstarea socială și la devenirea statului modern român, aflat atunci la început de drum”, scrie Ionela Bucșa Șerban, muzeograf și curator.