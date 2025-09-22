La Piazzetta – Festival de cartier în Piața Italiană, 27–28 septembrie. Două zile de cultură și comunitate în inima Sectorului 2

Piața Italiană se transformă pe 27 și 28 septembrie 2025 într-un spațiu cultural și comunitar animat, în cadrul festivalului La Piazzetta – Festival de cartier în Piața Italiană. Evenimentul, organizat de Asociația Bucureștiul Meu Drag cu sprijinul Primăriei Sectorului 2, propune publicului concerte, DJ seturi, ateliere pentru copii, tururi ghidate de patrimoniu, un hackathon urban și activități sportive.

🏀🥋 La Liceul Spiru Haret vor avea loc meciuri de baschet și demonstrații de arte marțiale, iar hackathonul urban îi va aduce împreună pe liceeni și studenți arhitecți pentru a imagina soluții de îmbunătățire a spațiului din jurul liceului – mobilier urban, zone de umbră și alte idei creative.

🎨🎭 În Piața Italiană, publicul este invitat la ateliere de teatru, pictură și lucru manual (crearea de căsuțe din materiale reutilizabile), dar și la tururi ghidate de patrimoniu dedicate istoriei cartierului.

🎶 Pe scena festivalului vor urca: Irina Sârbu, Soul Serenade, Cristina Lupu & Lucas Contreras, Mara Halunga, Andra Andriucă, Jazzy Roots, iar atmosfera va fi completată de DJ Abasc, DJ VAnIIRRII și DJ Dun.

Intrarea la toate activitățile festivalului este liberă.

La Piazzetta – Festival de cartier în Piața Italiană este finanțat de Primăria Sectorului 2, prin contractul de finanțare nerambursabilă nr. 122796/19.08.2025, și se realizează cu sprijinul partenerilor locali: Liceul Spiru Haret, De-A Arhitectura, OARB – Ordinul Arhitecților din România, Filiala București, Dolci Coni, Burgerz, Heavy Rotation și Frog.

Pentru detalii și program actualizat: [Facebook / Instagram]

3. Varianta social media

📍 La Piazzetta – Festival de cartier în Piața Italiană revine pe 27–28 septembrie 2025!

🏀🥋 La Liceul Spiru Haret: meciuri de baschet și demonstrații de arte marțiale, plus un hackathon urban unde liceenii și studenți arhitecți propun mobilier urban, zone de umbră și idei creative pentru cartier.

🎨🎭 În Piața Italiană: ateliere de teatru, pictură și lucru manual (căsuțe din materiale reutilizabile), tururi ghidate și activități pentru copii.

🎶 Pe scenă: Irina Sârbu, Soul Serenade, Cristina Lupu & Lucas Contreras, Mara Halunga, Andra Andriucă, Jazzy Roots, plus DJ Abasc, DJ VAnIIRRII și DJ Dun.

🙌 La Piazzetta prinde viață datorită partenerilor: Primăria Sectorului 2, Liceul Spiru Haret, De-A Arhitectura, OARB, Dolci Coni, Burgerz, Heavy Rotation și Frog.

📅 Două zile de sport, hackathon urban, muzică și comunitate → 27–28 septembrie, Piața Italiană. Intrarea este liberă!