KINOdiseea Open Air - Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr revine în Teatrul de Vară „Mihai Eminescu” din Parcul Național

KINOdiseea Open Air - Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr îi așteaptă din nou pe cei mici, cei mari și foarte mari, între 3 și 14 septembrie 2025, în Parcul Național.

Timp de 12 zile, festivalul transformă parcul într-un spațiu al poveștilor, al creativității și al descoperirilor, prin proiecții de film, ateliere interactive și spectacole pentru toată familia, informează un comunicat al organizatorilor festivalului.

La această ediție, spectatorii se vor bucura de 11 proiecții speciale, cu filme iubite de copii și premiate la nivel internațional. Printre titlurile mult așteptate se numără: „Vulpea și iepurașul salvează pădurea” regizat de Mascha Halberstad, „Bambi: O poveste din pădure” regizat de Michel Fessler, „Kung Fu Panda 4” în regia lui Mike Mitchell și Stephanie Stine, „Prieteni imaginari” regia John Krasinski și mai multe povești premiate și apreciate în întreaga lume, care vor cuceri publicul de toate vârstele vor fi anunțate în curând.

Conform sursei citate, pe lângă proiecțiile sub cerul liber, festivalul KINOdiseea Open Air pregătește un program bogat de activități interactive. Copiii vor putea explora ateliere de colorat și de creație, vor descoperi cum se poate transforma reciclarea într-un joc al imaginației și vor învăța mai multe despre cinema în cadrul atelierelor de educație cinematografică. Cei mai curioși se vor distra în atelierele ludice susținute de CONI, iar energia va fi completată de momente spectaculoase cu jonglerii, acrobați, baloane uriașe, pictură pe față și baloane modelabile.

Distracția nu se oprește aici, Teo Magic Show revine cu două reprezentații de magie dedicate întregii familii, Profesorii Trăsniți aduc știința pe scenă prin spectacole cu gheață carbonică, iar Minunățiile lui Verdini vor transforma parcul într-un loc de basm.

Prin toate aceste experiențe, KINOdiseea Open Air își păstrează misiunea de a aduce în fața copiilor și tinerilor filme valoroase și activități creative, care îi inspiră să descopere, să învețe și să se bucure împreună.

Eveniment organizat de Asociația Culturală Metropolis, cofinanțat de Primăria Sectorului 2, partener strategic Centrul Cultural Mihai Eminescu și membru în rețeaua Europa Cinemas.