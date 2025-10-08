„Ion Dumitrana. Machetator și gravor” – o nouă expoziție la MNIR

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) anunță deschiderea expoziției tematice „Ion Dumitrana. Machetator și gravor”. Aceasta va fi disponibilă publicului începând cu data de 8 octombrie 2025, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București.

Proiectul curatorial aduce în atenția publicului activitatea artistică a unuia dintre cei mai prolifici machetatori și gravori de mărci poștale: Ion Dumitrana. Machetatorii de mărci poștale, graficienii și gravorii, au rămas, în mare parte, anonimi, în ciuda importanței pe care marca poștală a avut-o de-a lungul secolului XX, informează un comunicat al MNIR.

Procesul de creație al mărcii poștale și provocările din perioada comunistă

Procesul îndelungat de creație a mărcii poștale presupune implicarea unei echipe de profesioniști. În puținele cazuri în care pe o marcă poștală se regăsește un nume, putem identifica machetatorul, dar nu și gravorul sau alți specialiști implicați.

Ion Dumitrana și-a desfășurat întreaga activitate în perioada comunistă, când creația a cunoscut o provocare și mai mare, artistul fiind constrâns să recreeze noile realități și obligat să lucreze în cadrul regulilor impuse de regim.

Creația artistică a suportat o provocare majoră, întrucât urmărea rigoarea stilistică, dar se încadra în tematica impusă de partid, iar încercarea de a crea pe o perioadă atât de extinsă determina o mai mare capacitate de adaptare la simbolurile propuse în epocă, ținând mereu cont de ochiul critic al cenzurii.

Tematici ideologice și artistice în creațiile lui Dumitrana

Creațiile lui Dumitrana cuprind atât lucrări ideologice și propagandistice — cum ar fi emisiunile dedicate aniversărilor Scînteia (1951), Revoluției bolșevice (1962), sau Republicii Populare Române (1963) — cât și mărci poștale cu teme legate de cultură, natură și sport. Printre acestea se numără emisiuni precum Concursul și Festivalul Internațional „George Enescu” (1964), tematici despre flori (1956), fauna Deltei Dunării (1957), vânătoare (1961) și subiecte sportive: Jocurile Olimpice de la Innsbrück și hipism (1964).

Evoluția artistică și moștenirea lui Ion Dumitrana

Expoziția urmărește evoluția artistică a lui Ion Dumitrana, de la prima sa mare contribuție – „75 de ani de la înființarea Fabricii de Timbre” (1948) – până la sfârșitul carierei sale, incluzând și proiecte tipărite după decesul său din 1976. Pe lângă activitatea sa de machetator și gravor, Dumitrana a fost un mentor important, contribuind la formarea noilor generații de specialiști. În a doua jumătate a anilor ’50, a condus un colectiv de artiști care i-a purtat numele, realizând 13 emisiuni. A colaborat cu artiști precum Aida Tasgian, Maria Panin, Ion Untsch și D. Galin, contribuind la realizarea desenelor și gravurilor emisiunilor de mărci poștale, printre care Monumente ale naturii (1960) și Muzeul Satului (1963).

Detalii despre expoziție și programul de vizitare

Expoziția va putea fi vizitată în perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026, de miercuri până duminică, între orele 10:00 – 18:00 (program de vară) și 09:00 – 17:00 (program de iarnă).