„Împărțirea Europei. Consecințele Pactului Ribbentrop-Molotov”, o nouă expoziție la MNIR

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) găzduiește o nouă expoziție temporară, „Împărțirea Europei. Consecințele Pactului Ribbentrop-Molotov”.

Realizată de Muzeul Berlin-Karlshorst din Germania și Catedra de Istorie a Europei de Est a Universității Heinrich Heine (Düsseldorf), expoziția readuce în atenție una dintre cele mai dramatice înțelegeri geopolitice ale secolului XX, care a schimbat, în mod arbitrar, granițele în Europa Centrală și de Est, și a avut consecințe tragice pentru milioane de oameni, informează un comunicat al MNIR.

Consecințele Pactului Ribbentrop-Molotov

Prin intermediul documentelor, hărților, fotografiilor și mărturiilor celor afectați de aplicarea Pactului, proiectul expozițional ilustrează contextul istoric al Pactului și impactul său asupra Poloniei, României, țărilor baltice și Finlandei. Deportările, ocupația forțată, pierderea suveranității, teroarea nazistă, sovietizarea și suferințele umane sunt prezentate nu doar ca episoade ale trecutului ci și ca avertismente pentru generațiile actuale.

Expoziția poate fi vizitată până la mijlocul lunii noiembrie 2025.

