„Hai la Saivan” și alivanca, una dintre rețetele copilăriei în Bucovina

Într-o Românie în care gastronomia autentică riscă să rămână doar o amintire, noua serie documentară „Portret gastronomic local”, lansată pe 4 septembrie pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase, aduce în fața publicului, în fiecare episod săptămânal, locuri noi de vizitat, povești, oameni și preparate specifice. Primul episod poartă publicul în localitatea Vama, la punctul gastronomic local „Hai la Saivan”, cel mai autentic dintre cele 23 de PGL-uri existente în județul Suceava. Povestea acestui colț de Bucovina începe cu un italian-german, Jorg, care, fermecat de frumusețea locului, a visat să ridice pe terenul socrilor săi o casă simplă. Planul modest s-a transformat însă într-un adevărat proiect de recuperare a patrimoniului: el și soția sa, Raluca, împreună cu părinții acesteia, Liliana și Vistic Axentoi, au salvat case tradiționale din lemn și le-au adus la viață pe culmile muntelui, prin restaurări, cu ajutorul unor meșteri în lemn.

Astăzi, la „Hai la Saivan” vin oaspeți care descoperă nu doar casele cu poveste, ci și mesele pline cu brânzeturi, smântână, lapte, unt și mâncăruri gătite după rețete locale. Aici, Liliana Axentoi gătește așa cum a învățat de la mama ei, cu ingrediente din propria gospodărie, iar fiica și ginerele duc mai departe o viziune în care autenticitatea este cuvântul cheie.

Un cunoscut creator de conținut reinterpretează pentru public rețeta de alivancă din Bucovina, ca să o putem găti în propriile bucătării

Fiecare episod al seriei aduce la lumină un preparat specific zonei, pe care un creator de conținut din gastronomie îl reinterpretează, pentru ca oricine să îl poată încerca acasă. În episodul 1, Andreea Jugănaru (Andreea Chinese Food) a ales alivanca, un desert tradițional bucovinean, puțin cunoscut în orașe, dar cu gust de copilărie și simplitate.

Alivanca este dovada că marile bucurii stau în ingrediente modeste: făină de mălai, brânză, ouă și un strop de vanilie. În Bucovina, fiecare gospodină are propria rețetă, însă toate duc la același rezultat: o prăjitură moale, pufoasă, aurie și savuroasă.

„Cea mai bună prăjitură este cea cu ingrediente puține și simple, iar alivanca este una dintre aceste prăjituri, un dulce absolut delicios, din câteva ingrediente la îndemână, pe care le găsești mereu în casă. Fiecare bucătărie din Bucovina are rețeta ei de alivancă, ingredientele pot să difere

un pic, însă rezultatul iese la fel de bun. Am adus povestea acestui desert la mine în bucătărie într-o variantă modernă, ca să vă fie și vouă ușor să o pregătiți”, spune Andreea Jugănaru.

Rețeta de alivancă, interpretată de Andreea Jugănaru

Ingrediente: 500 g brânză de vaci bine scursă, 120 g zahar, ½ linguriță de sare, 4 ouă, 200 ml lapte bătut, 100 g unt topit, 1 linguriță extract de vanilie, 150 g mălai (măcinat fin, pentru mămăligă), 50 g făină albă, 2 lingurițe praf de copt.

Mod de preparare: Într-un castron, amestecați brânza de vaci cu zahărul și sarea. Adaugați pe rând câte un ou, până ce sunt toate bine încorporate. Turnați laptele bătut, untul topit, extractul de vanilie și amestecați din nou. La final, adaugați mălaiul, făina și praful de copt.

Amestecați totul bine până obțineți o compoziție omogenă. Ungeți cu puțin unt o tavă, turnați compoziția și nivelați bine. Coaceți la 180 de grade Celsius pentru 35-40 de minute, până ce devine aurie pe deasupra. Cât este caldă, porționați și presărați cu zahăr pudră. Se servește cu smântână și gem.

Producția seriei documentare „Portret gastronomic local”, care va avea în total 10 episoade dedicate unor PGL-uri și regiuni diferite, este realizată de Cronicari Digitali, pentru Amintiri Gustoase, având drept partener principal Electrolux România.