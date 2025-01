Fundația Regală Margareta a României celebrează 35 de ani de implicare socială continuă

La 18 ianuarie 1990, Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principesa Sofia, sub îndrumarea tatălui lor Regele Mihai, au inițiat primele acțiuni umanitare, la sosirea în România.

„De-a lungul a 35 de ani, Fundația Regală Margareta a României a dezvoltat numeroase proiecte durabile în domeniul educației, dezvoltării comunității, societății civile și asistenței sociale, servind sute de mii de copii, tineri și seniori. Am schimbat vieți și am întărit comunități. Am inspirat oamenii să-și atingă potențialul și am apropiat generațiile. Artiștii care au fost susținuți prin burse oferite de Fundație de-a lungul timpului se vor reuni din toate orașele lumii pentru a celebra acest moment împreună cu susținătorii și simpatizanții noștri”, precizează un comunicat al Fundației Regale Margareta a României.

TALENT 35 este un dublu eveniment, care va avea loc pe data de 18 ianuarie 2025 în prezența Familiei Regale a României și va cuprinde:

Vernisajul Expoziției de artă contemporană a artiștilor emergenți Talent 35 - de la ora 17.00, la Muzeul Național de Artă al României (Palatul Regal)

Concertul aniversar Talent 35 la Ateneul Român - de la ora 19.00, cu participarea unor muzicieni excepționali și cu prezența extraordinară a dirijorului Tiberiu Soare

Selecții de operă din repertoriul marilor compozitori clasici vor fi interpretate de soprana Georgiana Dumitru, mezzosoprana Adelina Cociobanu, tenorul Andrei Petre și baritonul Sergiu Garabajii, acompaniați de Camerata Regală, sub conducerea dirijorului Tiberiu Soare, cu participarea Corului Ascendis, dirijor Eduard Dinu.

Tiberiu Soare, unul dintre cei mai apreciați dirijori români, s-a alăturat cu entuziasm Fundației în susținerea noii generații de muzicieni, devenind un culegător de talente, mentor și etalon al performanței artistice și al unei cariere de succes pentru artiștii emergenți.

Din anul 2009 și până în prezent, Fundația Regală Margareta a României a dezvoltat programul național Tinere Talente, prin care au fost oferite 440 de burse tinerilor care studiau muzica clasică sau arte vizuale în licee și universități din România, care aveau nevoie de susținere pentru a-și atinge adevăratul potențial și a-și exprima talentul. Sprijinul financiar destinat dezvoltării artistice a fost completat prin mentorat intergenerațional, promovare și schimburi culturale internaționale. Astfel, un număr important dintre bursierii susținuți la început de drum de Fundație și partenerii săi au evoluat și s-au afirmat în lumea artei, având în prezent expunere națională și internațională și o carieră de succes.

Talent 35 - Susținerea și promovarea artiștilor emergenți și a artei contemporane

La 35 de ani de la înființare, Fundația Regală Margareta a României continuă misiunea de a sprijini și promova artiștii în devenire și de a le deschide noi orizonturi culturale, prin inițiativa bilaterală ”Talent 35 – Susținerea și promovarea artiștilor emergenți și a artei contemporane”, realizată în parteneriat cu Nedland Kultur din Norvegia.

Prin concertul aniversar Talent 35 sunt puși în valoare, ca soliști și ca membrii ai orchestrei și ai corului, tineri muzicieni care au beneficiat de susținerea Fundației Regale de-a lungul timpului.

Expoziția de artă contemporană Talent 35

De asemenea, vă invităm ca în perioada 18 ianuarie - 23 februarie 2025 să vizitați expoziția de artă contemporană Talent 35, expusă în cadrul Muzeului Național de Artă al României. Demersurile de explorare artistică ale tinerilor artiști vizuali susținuți de-a lungul timpului se materializează acum într-o colecție de 91 de lucrări realizate prin diferite tehnici, precum pictură, artă fotografică, sculptură, instalație, design vestimentar, ilustrație, scenografie.

Programul de vizitare a expoziției Talent 35: miercuri-vineri, orele 10-18, sâmbătă-duminică, orele 11-19, luni și marți închis. Prima miercuri din lună intrarea gratuită.

Talent 35 – Susținerea și promovarea artiștilor emergenți și a artei contemporane este o inițiativă bilaterală finanțată prin Granturile SEE și Norvegiene - Fondul Național Bilateral în cadrul Programului RO-CULTURA.