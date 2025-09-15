Festivalul Transilvania Multiculturală revine la Biertan în 20–21 septembrie 2025

În weekendul 20–21 septembrie 2025, comuna Biertan găzduiește o nouă ediție a Festivalului Transilvania Multiculturală, unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul cultural al regiunii. Timp de două zile, inima satului de poveste se va transforma într-un spațiu viu al întâlnirii dintre tradiție, diversitate culturală și comunitate.

Pe parcursul celor două zile, participanții vor avea ocazia să exploreze satul prin drumeții pe Via Transilvanica, tururi ghidate, ateliere creative, activități pentru copii, concerte și întâlniri cu producători locali. De asemenea, evenimentul include inițiative speciale precum Ziua Porților Deschise și o serie de activități educaționale, toate menite să creeze un dialog între patrimoniu, natură și comunitate, informează un comunicat al organizatorilor evenimentului.

Conform sursei citate, evenimentul marchează, totodată, și Zilele Europene ale Patrimoniului, sărbătorite anul acesta sub tema „Patrimoniu și arhitectură. Ferestre către trecut, uși către viitor.” Sub acest motto, absolvenții cursului de ghizi de turism organizat în luna septembrie de Primăria Biertan, alături de instructorul și ghidul specializat Adela Dadu, vă invită să descoperiți Biertanul dintr-o perspectivă nouă, participând la două tururi arhitecturale ghidate, programate în data de 21 septembrie, în cadrul Festivalului Transilvania Multiculturală.

Un punct de atracție major al festivalului este programul artistic multicultural, care reunește pe scenă o selecție de artiști locali și naționali. Atmosfera serilor va fi animată de concerte susținute de IRIS – Cristi Minculescu, Valter & Boro, trupa ICAR, Dragoș Moldovan – câștigător Vocea României 2019 & Andreea Vlas, Hanu cu Bragă, Mia Greavu și Tin Vasilescu. Un moment special îl va reprezenta concertul cameral al ansamblului Flow Strings, găzduit în spațiul emblematic al Bisericii Fortificate din Biertan. Alături de aceștia, tineri interpreți și grupuri locale vor aduce pe scenă energia, diversitatea și spiritul autentic al comunității.

Situat în inima Transilvaniei, Biertan este unul dintre cele mai frumoase și bine conservate sate săsești din România, recunoscut la nivel internațional pentru valoarea sa istorică și arhitecturală. Inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO încă din anul 1993, Biertan este un loc unde farmecul medieval este păstrat viu, iar fiecare colț de stradă spune o poveste. Festivalul devine astfel o invitație deschisă la descoperire, conectare și reflecție – un spațiu în care vizitatorii pot experimenta autenticitatea unei comunități ce își păstrează vie identitatea prin tradiție, dar care privește cu deschidere către viitor.

Mai multe detalii și programul complet aici: https://fb.me/e/5T9Ky8CvT