Festivalul Silvia Șerbescu promovează reperele muzicii clasice și incluziunea culturală

Muzică, literatură și memorie culturală, sub cupola Ateneului. Pianista franco-română Alexandra Silocea, artistă cu o carieră internațională remarcabilă și curatoare de experiențe muzicale, va concerta la Ateneul Român marți, 14 octombrie, de la ora 19:00, în cadrul Festivalului Silvia Șerbescu, dedicat primei pianiste românce de renume mondial. Prin Alexandra Silocea, formată la Paris de un discipol al Silviei Șerbescu, se continuă o linie artistică ce traversează generații. Aceasta va aduce la viață un program special dedicat compozitorilor austrieci, marcând bicentenarul Johann Strauss, la un pian Bösendorfer 280 Vienna Concert. Seara va sta sub semnul continuității artistice și va fi îmbogățită cu interludii literare pe baza unor fragmente inspirate din corespondența și viața Silviei Șerbescu, recitate de actrița Natalia Cebanu. Bilete: https://eventbook.ro/music/bilete-festivalul-silvia-serbescu-la-ateneu-recital-de-pian-alexandra-silocea.

Festivalul Silvia Șerbescu și-a propus și un demers educațional, de aceea la Universitatea Națională de Muzică din București, în Sala Silvestri, în data de 10 octombrie, la ora 11:00, va avea loc un simpozion despre viața și personalitatea Silviei Șerbescu, onorând-o drept eminentă pianistă și pedagogă a secolului XX. Moderator va fi prof. Mihai Cosma, iar vorbitori vor fi Lavinia Coman, Cristian Dumitrescu, Constantin Laurențiu Erbiceanu, Ana Rubeli și Liana Șerbescu, fiica Silviei Șerbescu. Intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile.

Festivalul va continua cu o serată culturală privată, care va avea loc tot pe 10 octombrie, la Plan 4, o bijuterie arhitecturală de patrimoniu, recent restaurată, având în prim-plan Cvartetul #Aiciastat și corul „Mugurașii” din Călărași. Parte a programului național Cantus Mundi, momentul corului va aduce pe scenă copii din medii defavorizate, într-un demers de incluziune culturală. De asemenea, va fi inaugurată o expoziție multimedia dedicată Silviei Șerbescu, care va include fotografii de arhivă, scrisori, documente inedite și o instalație de realitate augmentată semnată de Ioana Nicoară și Sergiu Negulici. Expoziția va putea fi vizitată la Plan 4 între 12 și 19 octombrie.

Atmosfera de salon interbelic va fi recreată pe 12 octombrie, la ora 18:30, la Casa Memorială-Muzeu Pictor Alexandru Țipoia, unde sunt expuse și o serie de picturi inspirate din muzică. Naratoarea Ana Rubeli alături de gazdele serii, George și Victoria Tzipoia, vor oferi un tur al casei. Un recital de muzică clasică în interpretarea cvartetului #Aiciastat va completa poveștile despre viața Silviei Șerbescu. Biletele sunt disponibile aici: https://eventbook.ro/music/bilete-serata-culturala-cu-cvartetul-aiciastat.

Pe 18 octombrie, la ora 18:30, la Palatul Cesianu-Racoviță va avea loc o nouă serată culturală susținută de cvartetul #Aiciastat, cu povești despre viața și personalitatea Silviei Șerbescu. Biletele sunt disponibile aici: https://eventbook.ro/music/bilete-serata-culturala-cu-cvartetul-aiciastat-la-palatul-cesianu-racovita.

Festivalul se va încheia în data pe 19 octombrie, când publicul este invitat la ora 16:00 la un tur ghidat pe urmele Silviei Șerbescu prin cartiere istorice ale capitalei, pornind din zona Cișmigiului, prin locurile memoriei sale (Academia Regală de Muzică, Ateneu). Bilete se află aici: https://eventbook.ro/other/bilete-tur-ghidat-cu-ana-rubeli-pe-urmele-silviei-serbescu.

Organizat de Asociația culturală „Aici A Stat” și susținut de Kaufland România, Festivalul Silvia Șerbescu este o celebrare a excelenței muzicale, a reperelor culturale și un proiect cu deschidere socială și educațională. O parte din locurile disponibile la evenimente sunt oferite gratuit persoanelor cu dizabilități, beneficiarilor din centre sociale și elevilor de la liceele de muzică, pentru ca arta și patrimoniul să fie accesibile tuturor. Detalii și programul complet al festivalului se află aici: https://aiciastat.ro/festivalul-silvia-serbescu/.

Silvia Șerbescu (1903–1965) a fost prima pianistă de renume internațional formată în România. A studiat la Academia Regală de Muzică din București și la École Normale de musique din Paris, unde a obținut cu distincție „licence de concert”. A concertat pe marile scene internaționale și a susținut recitaluri alături de George Enescu, care i-a dedicat în 1942 cuvintele: „Partenerei mele atât de remarcabile din această seară, admirație și respect”. Ca profesoară la Conservatorul din București, a format generații de pianiști, iar bustul său, semnat de sculptorul Gheorghe D. Anghel, se află astăzi în sala principală a Universității Naționale de Muzică din București.

Asociația Culturală Aici a Stat, fondată de Ana Rubeli, este astăzi un reper în promovarea patrimoniului prin evenimente ce aduc împreună istoria clădirilor și memoria personalităților cu experiențe culturale contemporane. Cu o comunitate de peste 70.000 de urmăritori și peste 50 de evenimente organizate din 2022, #Aiciastat a reușit să transforme case istorice în spații vii pentru concerte, expoziții și serate muzicale, oferind publicului acces la o experiență culturală profundă și autentică.

