Festivalul Național de Teatru, a 35-a ediție - „FNT 2025. TE PRIVEȘTE!”

Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, va avea loc la București între 17 și 26 octombrie 2025.

FNT este un proiect cultural strategic finanțat de Ministerul Culturii. Co-producător este Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

Echipa curatorială a Festivalului Național de Teatru este formată din Raluca Cîrciumaru (critic de teatru), Alina Epîngeac (critic de teatru) și Ionuț Sociu (dramaturg și jurnalist cultural), iar regizor asociat este Radu Afrim.

Tema ediției curente este un îndemn: FNT 2025. Te privește!, iar imaginea este o creație a artistei scenograf Irina Moscu.

Te privește! este deopotrivă un îndemn la solidaritate și responsabilizare civică într-un într-un moment de cotitură (punct nevralgic pentru întreaga societate), cât și confirmarea fluxului estetico-dialogal dintre artist și spectator. Tema salută inițiativa artistică organică de a explora scena ca platformă de adresare a unor problematici actuale și ardente, dar și, în aceeași măsură, mizează pe coerența și consistența estetică și pe atitudinile auto-reflexive care însoțesc procesul de creație. Mai mult, își propune să aducă recunoaștere prezenței active și rolului pe care publicul îl joacă în ecosistemul teatral.

Această privire ochi în ochi, curajoasă, înaintează un gest de solidaritate în jurul culturii aflate sub asediul nepăsării și neputințelor. Suntem aici de mult, pentru a rămâne; nu doar să spunem povești post-factum, ci și pentru a construi premisele unei realități de care fiecare dintre noi e responsabil chiar acum. Așadar, ne privește pe toți și pe fiecare în parte. (fragment din argumentul curatorilor)

Programul FNT cuprinde 34 de spectacole în selecția oficială, 3 spectacole reunite în modulul Focus: RADU AFRIM („Casa dintre blocuri”, Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós”; „Teatro Lúcido la malul infinitului”, Teatrul de Stat Constanța și „Zi de bucurie”, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași), 3 spectacole invitate („Grădina de sticlă”, regia Petru Hadârcă, Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău, Republica Moldova; „Vicontele”, regia și scenografia Slava Sambriș, Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău, Republica Moldova și „Toaca”, un spectacol de dans de Andrea Gavriliu, Mădălina Dan, Ștefan Lupu, produs de Polski Teatr Tańca​​, Polonia) și un spectacol eveniment marca Radu Afrim, prezentat în deschiderea FNT, în data de 17 octombrie, ora 21.00 la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București.

În total, 71 de reprezentații, prezentate în 20 săli de teatru din București. Introducem în circuitul cultural al FNT spațiul Recul – Remediu Cultural, locație unde va avea loc spectacolul „E doar sfârșitul lumii”, regia Eugen Jebeleanu, produs de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – Secția Germană.

Biletele pentru spectacolele celei de-a 35-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru se vor pune în vânzare concomitent, pe toate platformele de vânzare ale fiecărui teatru gazdă, precum și la casele lor de bilete, la o dată pe care o vom anunța ulterior.

Urmăriţi www.fnt.ro, pagina de Facebook și Instagram a Festivalului Naţional de Teatru pentru a fi la curent cu toate detaliile privind programul spectacolelor.

Click aici pentru a descărca programul spectacolelor (PDF)!