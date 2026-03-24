Expoziția „Regina Maria și Chișinăul” la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, de Ziua Unirii Basarabiei cu România

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei, organizează vineri, 27 martie 2026, ora 16:00, vernisajul expoziției de pictură și grafică „Regina Maria și Chișinăul”, cu lucrări semnate de artiștii plastici Antonina Grișciuc și Vitalie Grișciuc.

Expoziția reunește viziunea a doi artiști diferiți referitoare la aceeași temă, vizita istorică a Reginei Maria a României la Chișinău în mai 1920 și ecoul acesteia, în contextul celebrării a 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Expoziția propune o serie de portrete ale Reginei Maria, una dintre cele mai importante figuri ale istoriei românilor. Partea centrală cuprinde o serie de tablouri realizate în ulei pe pânză, peniță, tuș pe hârtie. Lucrările dedicate Chișinăului reprezintă spații urbane și clădiri asociate vizitei Reginei Maria, precum Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, Primăria Municipiului Chișinău, Liceul „Gheorghe Asachi”, Biserica „Sfântul Pantelimon”, Casa Donici, Casa Șinadino și Casa Cligman. Realizate în tehnici precum acuarela, grafica și gravura, compozițiile reconstruiesc atmosfera începutului de secol XX și sugerează continuitatea identității istorice și culturale a orașului. Prin dialogul dintre portret și loc, expoziția propune o reflecție asupra legăturii simbolice dintre Coroană și Basarabia, transformând un moment istoric într-o prezență artistică durabilă.

Antonina Grișciuc este artist plastic din Republica Moldova, absolventă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, specializarea pictură și grafică. Cu o activitate artistică de peste trei decenii, a expus în numeroase expoziții personale și colective în Republica Moldova și în străinătate, lucrările sale regăsindu-se în colecții particulare din Europa, America de Nord și Asia.

Vitalie Grișciuc este artist plastic din Republica Moldova și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. A studiat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și la Academia de Arte din București. Activitatea sa artistică include numeroase expoziții în țară și în străinătate, iar lucrările sale se regăsesc în colecții publice și private din Europa, America de Nord și Asia.

Expoziția deschisă la Muzeul Național de Istorie a Moldovei cuprinde 80 de lucrări semnate de cei doi artiști și va putea fi vizitată între 27 martie și 30 aprilie 2026.

