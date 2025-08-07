Expoziția Regală „Palatul Elisabeta”, deschisă pentru tururi ghidate

Expoziția Regală „Palatul Elisabeta” este deschisă vizitatorilor pentru tururi ghidate în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică, până pe 7 septembrie.

Vizitatorii vor avea acces în Salonul Mihai I, Galeria de Artă Contemporană, Salonul Carol I și Elisabeta, Salonul Alb, Biroul Majestății Sale, Sala Regilor, Holul de Marmură și Sufrageria Mare, informează pagina de Facebook a Familiei Regale.

În premieră, expoziția include panouri cu fotografii, articole ale vremii care ilustrează 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria.

De asemenea, vizitatorii vor putea admira rochii ale Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, și fracul Alteței Sale Regale Principele Radu.

Expoziția găzduiește și o colecție specială de timbre regale editate de Romfilatelia care ilustrează costumele populare, ctitorii Regale, momente importante de la fondarea dinastiei Regale Române, uniformele regale românești și timbre cu Regele Mihai I, unde este surprinsă pasiunea sa pentru mașini și motoare.

Vor putea fi văzute și uniformele militare ale Regelui Mihai I, colecția de costume populare ale Reginei Maria și ale Reginei Elena, decorații și ordine regale, Colecția Regală de Artă Contemporană, portretele regilor și reginelor României din toate generațiile, precum și masa din Sufrageria Mare, pregătită pentru dineurile oficiale.

Împreună cu Retromobil Club România, pe 9 și 10 august, în grădina Palatului Elisabeta, va fi expusă o mașină de epocă, respectiv LaSalle, model Series 39-50 V8, fabricat în anul 1939. Autovehiculele interbelice de epocă aparțin colecționarilor secției Antebelice a Retromobil Club România, aflat sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu.

Vizitatorii au acces pe Platforma cu Lei și în grădina Palatului, acolo unde are loc în fiecare an Garden Party și unde se află „Memorialul Copacilor”, care cuprinde arbori plantați de personalitățile regale și șefii de stat care au vizitat palatul, din anul 2001 până în prezent.

Expoziția, un proiect al Asociației Casa Majestății Sale, poate fi vizitată între orele 10:00-13:00 și 14:00-17:00. Biletele de intrare pentru copii, elevi, studenți și pensionari sunt 20 lei de persoană. Biletele pentru adulți sunt 40 de lei de persoană.