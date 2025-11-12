Expoziția „Prima manifestație anticomunistă din România. București, 8 noiembrie 1945”, la CNSAS

Luni, 10 noiembrie 2025, a avut loc la sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) vernisajul expoziției „Prima manifestație anticomunistă din România. București, 8 noiembrie 1945”.

Conform CNSAS, expoziția va fi deschisă publicului până la 28 noiembrie 2025 (luni – joi: orele 09:00 – 16:00; vineri: orele 09:00 – 14:00). Intrarea este liberă.

Pe 8 noiembrie 1945 avea loc ultima mare manifestație pro-monarhie din România înainte de instaurarea regimului comunist. Era ziua de nume a Regelui Mihai, zi în care oamenii obișnuiau să-l serbeze pe Rege. În acel an însă, cu comuniștii deja la putere și pregătindu-se pentru preluarea totală a puterii în stat, sărbătorirea Regelui s-a transformat într-o manifestație de sprijin pentru monarhie, care ajunsese să simbolizeze ultima rezistență împotriva comunismului.

Manifestația din Piața Palatului, organizată de tinerii țărăniști și liberali, s-a încheiat într-o baie de sânge care a făcut mai multe victime, cu morți și răniți, iar în urma sa sute de persoane – cei mai mulți tineri, opozanți ai comuniștilor – au fost arestate. Deși reprezentanții guvernului au fost cei care au tras în populație, în urma procesului organizat în iarna anului 1946 acuzați și condamnați au fost o parte dintre tinerii arestați, pentru „înfruntarea autorităţii publice”, „instigare la întrunire fără autorizaţie”, „asociere contra ordinii publice”, „comentarea situaţiei politice interne şi externe” şi „instigare la multiplicarea şi răspândirea de publicaţiuni necenzurate”.

