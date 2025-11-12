Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Expoziția „Prima manifestație anticomunistă din România. București, 8 noiembrie 1945”, la CNSAS

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 12 noiembrie 2025

Luni, 10 noiembrie 2025, a avut loc la sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) vernisajul expoziției „Prima manifestație anticomunistă din România. București, 8 noiembrie 1945”.

Conform CNSAS, expoziția va fi deschisă publicului până la 28 noiembrie 2025 (luni – joi: orele 09:00 – 16:00; vineri: orele 09:00 – 14:00). Intrarea este liberă.

Pe 8 noiembrie 1945 avea loc ultima mare manifestație pro-monarhie din România înainte de instaurarea regimului comunist. Era ziua de nume a Regelui Mihai, zi în care oamenii obișnuiau să-l serbeze pe Rege. În acel an însă, cu comuniștii deja la putere și pregătindu-se pentru preluarea totală a puterii în stat, sărbătorirea Regelui s-a transformat într-o manifestație de sprijin pentru monarhie, care ajunsese să simbolizeze ultima rezistență împotriva comunismului.

Manifestația din Piața Palatului, organizată de tinerii țărăniști și liberali, s-a încheiat într-o baie de sânge care a făcut mai multe victime, cu morți și răniți, iar în urma sa sute de persoane – cei mai mulți tineri, opozanți ai comuniștilor – au fost arestate. Deși reprezentanții guvernului au fost cei care au tras în populație, în urma procesului organizat în iarna anului 1946 acuzați și condamnați au fost o parte dintre tinerii arestați, pentru „înfruntarea autorităţii publice”, „instigare la întrunire fără autorizaţie”, „asociere contra ordinii publice”, „comentarea situaţiei politice interne şi externe” şi „instigare la multiplicarea şi răspândirea de publicaţiuni necenzurate”.

Manifestație organizată de comuniști la 12 noiembrie 1945 pentru a conduce pe ultimul drum „victimele bandelor lui Maniu şi Brătianu din 8 noiembrie 1945” (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 266/1945)
