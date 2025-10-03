Expoziția „Misiunea Militară Franceză”, la Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci organizează în perioada septembrie – decembrie 2025 expoziția „Misiunea Militară Franceză”. Publicul este invitat să descopere, în sălile muzeului, o pagină esențială din istoria României legată de Primul Război Mondial: contribuția Misiunii Militare Franceze la rezistența Armatei Române în fața trupelor inamice prin coordonarea operațiunii de către generalul Henri Mathias Berthelot.

Expoziția reconstituie, prin documente, fotografii de epocă, obiecte originale, momentele în care Franța a sprijinit România într-unul dintre cele mai dificile momente ale sale, după campania militară din 1916, informează Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci.

Sosirea generalului Berthelot la Iași, în toamna acelui an, a adus un suflu de încredere și speranță. Sub conducerea sa, Armata Română a fost reorganizată, instruită și pregătită să revină pe front, obținând în 1917 importante victorii defensive la Mărăști, Mărășești și Oituz.

Generalul Henri Berthelot nu a fost doar un comandant militar, ci și un prieten apropiat al poporului român. Relațiile de solidaritate și sprijin pe care Franța le-a oferit României au contribuit decisiv la păstrarea independenței și la crearea condițiilor favorabile pentru realizarea Marii Uniri din 1918.

Prin această expoziție, Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci aduce în atenția vizitatorilor un capitol de mare însemnătate istorică și omagiază legăturile tradiționale de prietenie româno-franceze.

Expoziții la Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”

În toamna anului 2025, oferta expozițională a muzeului tecucean este una bogată, plină de surprize pentru publicul iubitor de cultură și istorie.

Alături de expoziția de bază și de frumusețea arhitecturală a clădirii, veți putea vizita expozițiile temporare:

Expoziția de albume filatelice „Regina Maria 150” – colecția Tiberiu Jalbă

Expoziția de documente istorice „Ion T. Sion 100”

Expoziția de sculptură „Memoria Timpului” – Carmen Chițan

Expoziția de pictură „Gala laureaților” – Concursul internațional de artă „Gheorghe Petrașcu”, ediția a III-a

Program de vizitare: miercuri-duminică, interval orar 10:00 -18:00. (INTRAREA GRATUITĂ)