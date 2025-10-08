Expoziția „Corina Chiriac - istoriile unei mari artiste”, la Muzeul Brăilei „Carol I”

Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Brăilei „Carol I” anunță evenimentul muzeal al toamnei la Brăila, deschiderea expoziției „Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste”, vineri 10 octombrie 2025, ora 17:00, la Muzeul Brăilei „Carol I”, Piața Traian, nr. 3.

Acum patru ani, în septembrie 2021, marea artistă Corina Chiriac a donat Muzeului Național de Istorie a României câteva sute de bunuri culturale, istoria a trei generații din familiile Nestorescu-Calaigian-Chiriac. Așa a apărut Colecția Corina Chiriac și apoi a fost realizată expoziția de față. Vor fi expuse documente de familie, fotografii, obiecte păstrate timp de generații, începând cu cele ale străbunicilor artistei, Ioana și Nichita Nestorescu, negustor din Buzău, ajuns președinte al Corporației Meseriașilor-Comisiunea Arbitrilor din Buzău în anul 1911, scrie Muzeul Brăilei „Carol I”, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, pe marea artistă o leagă de Brăila bunicul patern Gheorghe Chiriac, caligraf, desenator, pictor și tipograf originar din Brăila. Stabilit după căsătorie în București, și-a deschis o firmă și o parte din desenele realizate de acesta s-au păstrat și fac parte din expoziție: diplome pentru premii școlare din perioada Regenței (1927-1930), Stema României Întregite, copie după Actul Unirii Basarabiei, reclame din anii '20 și '30 dar și un autoportret ce va fi expus în premieră cu acest prilej.

Cel mai vechi document al expoziției este din anul 1901, diploma bunicii materne Paris H. Mardigian, care a absolvit „Armenian Girls Hight School” din Adabazar (acum Adapazari, Turcia). Aceasta va fi expusă alături de pașaportul lui Hovelia Calagian, bunicul matern, refugiat alături de soția sa Paris și fiica Hasmig în România, în anul 1916. Istoriile armenești sunt completate de fotografii și documente de familie.

O serie de portrete ale părinților artistei, compozitorul Mircea Chiriac și pianista Eliza Chirac, completează expoziția găzduită de Muzeul Brăilei „Carol I”, alături de portrete de atelier și rochii purtate de-a lungul unei cariere de peste cinci decenii: de la rochia interbelică modificată de Corina Chiriac pentru festivalurile de la Dresda, R.D.G. (1975), „Bratislavska Lyra” (1976) și în turneele din R.D.G., Polonia și Cehoslovacia, la rochia de paiete argintii sau rochia „cu harpă” croită pentru emisiunea „Eu sunt Corina”, regizată de Tudor Vornicu, emisiune premiată la Festivalul Internațional al filmelor de televiziune de la Montreux, Elveția, 1979, până la rochiile purtate în America în perioada 1988-1994.

Evenimentul se bucură de prezența marii artiste Corina Chiriac și este organizat cu sprijinul Centrului de Creație Brăila, manageriat de doamna Alina Sulicu și a Muzeului Brăilei „Carol I” manageriat de dr. Costin Croitoru.

Parteneri ai expoziției sunt: Radio România Actualități, Agerpres, Obiectiv Vocea Brăilei, Știri Brăilene, Monitorul de Brăila, Brăila Chirei, Vocea Orașului, Jurnalul de Brăila, Ora Brăilei, De Brăila, Actualitatea Muzicală, Daily Magasin, Radio Brăila, Kiss Fm, Magic Fm, Rock Fm, Info EST și Asociația RoMilitaria.

Curatorul expoziției este dr. Cristina Păiușan, care a realizat expoziția alături de echipa Muzeului Național de Istorie a României formată din dr. Alexandru Bădescu, Pia Dozsa și Nicoleta König.

Expoziția Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste va fi vernisată vineri 10 octombrie 2025, la ora 17.00 și va fi deschisă pentru publicul brăilean în perioada 11 octombrie 2025 – 15 ianuarie 2026, la Muzeul Brăilei „Carol I” și poate fi vizitată de miercuri până duminică în intervalul orar 9-17.