Exemplarul original al Constituției din 1866, expus la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din București

Cu ocazia Zilei Constituției, Biblioteca Metropolitană București găzduiește luni, 8 decembrie 2025, între orele 09:00 – 16:00, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” din strada Tache Ionescu, nr, 4 o expoziție-eveniment unde va fi expus exemplarul original al Constituției din 1866, alături de documente rare și volume de patrimoniu care ilustrează începuturile statului român modern.

Pe durata programului, vizitatorii pot urmări și documentarul „Scurtă istorie a Constituțiilor României”, realizat de Serviciul Patrimoniu și Colecții Speciale, scrie Biblioteca Metropolitană București, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, expoziția se adresează elevilor, liceenilor și tuturor celor interesați de istoria constituțională a României și de rolul pe care cultura îl are în cunoașterea identității naționale. Participarea este gratuită.

