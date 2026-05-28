Evenimente dedicate Zilei Copilului, la Biblioteca Metropolitană București

Copiii, părinții și bunicii sunt invitați luni, 1 iunie 2026, începând cu ora 11:00, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” al Bibliotecii Metropolitane București, din str. Tache Ionescu nr. 4, la evenimentul „1 Iunie printre povești!”, un program dedicat copilăriei, imaginației și bucuriei de a descoperi lumea prin lectură, joc și creativitate.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, Biblioteca Metropolitană București transformă Sediul Central într-un spațiu al poveștilor, jocului și creativității, unde cei mici și familiile lor sunt invitați să participe la activități interactive și experiențe dedicate universului copilăriei, informează un comunicat al Bibliotecii Metropolitane București.

Programul pregătit pentru această zi reunește:

ateliere de lectură interactivă și storytelling;

jocuri educative și activități artistice;

sesiuni de improvizație și jocuri de echipă;

concursuri și momente recreative;

activități de face painting;

o expoziție de pictură realizată special pentru această ocazie.

Publicul este invitat, totodată, la spectacolul Teatrului de Păpuși „Licurici”, „Ursul păcălit de Scufița Roșie”, o reinterpretare plină de umor și imaginație a unor personaje îndrăgite din universul copilăriei.

„Copilăria are nevoie de povești, de joacă și de spații în care imaginația să fie încurajată. Biblioteca Metropolitană București își dorește să fie, pentru fiecare copil, un loc în care lectura prinde viață, iar întâlnirea cu biblioteca devine o experiență frumoasă și memorabilă. Prin aceste activități, ne propunem să aducem copiii mai aproape de cultură, de creativitate și de comunitate, într-un mod cald, accesibil și firesc”, a declarat, în comunicatul citat, Ramona Ioana Mezei, managerul Bibliotecii Metropolitane București.

Evenimentul „1 Iunie printre povești!” se va desfășura exclusiv la Sediul Central „Mihail Sadoveanu”, filialele instituției fiind închise pentru public în această zi.

În perioada 27–29 mai 2026, filialele Bibliotecii Metropolitane București se alătură programului dedicat Zilei Internaționale a Copilului printr-o serie de activități speciale organizate pentru cei mici și familiile lor.

Vezi programul activităților organizate în filialele Bibliotecii Metropolitane București pe site-ul instituției.