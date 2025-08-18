Descoperă harta Romanian Street Art

Harta Romanian Street Art documentează intervenții artistice din marile orașe ale României – București, Cluj-Napoca, Iași, Reșița, Timișoara, Sibiu, Craiova, Brașov, Constanța, Ploiești, Bacău – dar și din localități mai mici, precum Vama Veche. Ea reunește o varietate de lucrări, de la murale la intervenții discrete, oferind publicului un instrument interactiv de explorare culturală și urbană.

O parte dintre aceste lucrări au fost realizate în cadrul unor festivaluri locale consacrate, precum FISART Timișoara, Artown Ploiești, SISAF Sibiu sau Bridge Delivery Iași, dar și prin proiecte culturale dedicate artei urbane, între care RegenerARTE Iași, Street Art București, Explorări Artistice ale Spațiului Public, Romanian Street Art și Un-hidden Romania. Prin aceste inițiative, artiștii au avut ocazia să intervină direct asupra spațiului public, contribuind la regenerarea urbană și la consolidarea unui dialog între comunități, care amplifică sentimentul de apartenență.

Printre artiștii români incluși pe hartă se numără Alex Baciu, Coon One, Dan Perjovschi, Delia Cîrstea, Harcea Pacea, LBWS Cat, Lună, Lux, Maria Bălan, Mebster, Msero, Ocu, Oksen, Ortaku, Ohboy, Pisica Pătrată, Robert Obert, Roper, Sweet Damage Crew (Cage, Biex, Recis, Lost.Optics, Pandele, Taci 41) alături de numeroși alți creatori locali care definesc scena actuală de street art din România.

De asemenea, harta evidențiază contribuțiile unor artiști internaționali, precum Vhils (Portugalia), Farid Rueda (Mexic), Jana Danilović (Serbia), Zmaja (Serbia), Bona Berlin (Germania), Mister Thoms (Italia), Okudart (Spania), Bilos (Grecia), Twee Muizen (Spania), izzy izvne (Republica Moldova), Artminina (Ucraina), LBWS Cat (Ucraina), Sunshiners (Bulgaria), Christopher Dyer (Canada) & Klonism (Regatul Unit), Aleksi Ivanov (Bulgaria). Această diversitate arată deschiderea scenei locale și conexiunile constante dintre artiștii români și cei internaționali.

Harta se adresează publicului larg – turiști, exploratori urbani, pasionați de street art, locuitori ai orașelor – dar și celor interesați profesional de evoluția artei contemporane în spațiul public. Ea facilitează descoperirea unor trasee culturale alternative, conectează vizitatorii cu artiștii și oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care street art-ul contribuie la transformarea și dinamizarea peisajului urban din România.

Navighează harta aici: https://un-hidden.ro/harta-romanian-street-art/

Programul cultural multianual Romanian Street Art este produs de Save or Cancel (Cristina Popa, Andrei Racovițan) prin feeder.ro și este co-finanțat de AFCN.

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Lente, Romexpo, Lagom Hotel, SF Travel, Biblioteca Metropolitană București

Parteneri media: Amsterdam Street Art, BSBSA (Bucharest Sofia Belgrade Street Art), Empower Artists, DigitizArte, Igloo, IQads, I Support Street Art, La pas prin Brasov, Litera 9, Modernism, Munteanu, PRwave, Street Art Belgrade, Revista Atelierul, Revista Golan, The Institute, Zeppelin, Un-hidden Romania, Ziarul Pozitiv.

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte și programe culturale și editoriale.