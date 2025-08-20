Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
image

„Descoperă Brașovul, un oraș care a împlinit 790 de ani” – expoziție la Biblioteca Județeană „George Barițiu”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 20 august 2025

Biblioteca Județeană „George Barițiu” din Brașov găzduiește o expoziție care dezvăluie Brașovul în ghiduri, publicații albume, fotografii și cărți poștale de odinioară.

Intitulată „Descoperă Brașovul - un oraș care a împlinit 790 de ani”, expoziția a fost vernisată de Ziua Mondială a Fotografiei, sărbătorită pe 19 august.

„La 19 august, în fiecare an, întreaga lume celebrează Ziua Mondială a Fotografiei, un eveniment dedicat artei, meșteșugului și științei din spatele realizării unei imagini. Fotografia nu se rezumă la o simplă captare a realității, este o formă de expresie, un mod de a documenta istoria și o punte de legătură între generații. La Biblioteca județeană George Barițiu puteți admira expoziția «Descoperă Brașovul», unde găsiți, ghiduri, publicații, albume, fotografii și cărți poștale din Brașovul vechi și modern. Vă așteptăm în spațiul expozițional de la etajul întâi al Bibliotecii, de luni până vineri între 08-20”, scrie Biblioteca Județeană „George Barițiu” din Brașov, pe pagina de Facebook a instituției.

