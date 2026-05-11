Deschiderea expoziției „700 de Milioane de Puncte: Cartografia Invizibilă a României"

Muzeul Hărților aduce în fața publicului un proiect inedit în peisajul cultural românesc: „700 de Milioane de Puncte: Cartografia Invizibilă a României" - o călătorie vizuală prin opt ani de măsurători geodezice, transformate de Miluță Flueraș în lucrări de artă.

Expoziția este o producție a Centrului Național de Cartografie, realizată împreună cu Intergraph, principalul susținător tehnologic al proiectului, și Artivive, care contribuie la componenta de realitate augmentată. Curatoarea expoziției este Despina Hașegan, muzeograf al Muzeului Hărților. Expoziția poate fi vizitată în perioada 21 mai – 30 august 2026, informează un comunicat al Muzeului Hărților.

Știința devine artă. Datele devin emoție.

În fiecare zi, în România, sute de specialiști – topografi, ingineri, experți – folosesc tehnologia de poziționare geospațială prin sateliți (GNSS) pentru a măsura terenuri, a trasa construcții, a verifica infrastructuri. Fiecare măsurătoare lasă o urmă digitală: coordonate precise, dată, locație. Datele sunt încărcate în Sistemul național de poziționare ROMPOS, care a înregistrat între 2019 și 2026 aproximativ 700 de milioane de coordonate. Această arhivă, invizibilă de obicei publicului, devine materia primă a expoziției.

Cum se transformă datele în lucrări de artă? Miluță Flueraș este unul dintre cei mai apreciați fotografi de evenimente din România. Dar, în viața de zi cu zi, el prelucrează coordonate digitale și măsurători geodezice la Centrul Național de Cartografie. Privite prin ochiul artistului, aceste arhive tehnice aride au devenit lucrări de artă. Folosind algoritmi de vizualizare și tehnici de procesare a datelor masive (big data), Miluță Flueraș a transformat coordonatele abstracte în hărți luminoase, trasee fluide și chiar „portrete” ale orașelor românești.

„Expoziția se situează la granița dintre documentar și expresie artistică. Datele sunt reale – fiecare punct reprezintă un moment în care un specialist a avut nevoie de precizie milimetrică. Dar modul în care le prezentăm transformă tehnicul în poetic. Vedem fluxuri, respirații, pulsuri. Vedem cum trăiește un teritoriu” , explică artistul.

„700 de Milioane de Puncte" este prima expoziție din România cu lucrări ce valorifică date și măsurători geodezice.

Sunt expuse hărți ale orașelor mari, trasee geodezice și o spectaculoasă Hartă a României. Experiența de vizitare se completează prin intermediul realității augmentate; privite prin aplicația Artivive, lucrările se animă și capătă o dimensiune nouă, peste realitatea cartografică.

Harta Națională ne arată România văzută prin prisma activității geodezice. Nu vom regăsi drumuri sau râuri, ci amprenta umană: unde s-a construit, unde s-a verificat, unde s-a măsurat. Bucureștiul pulsează intens, coridoarele de autostradă se desenează singure, iar zonele de munte rămân într-o liniște aproape meditativă. Hărțile orașelor – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța - prezintă „amprentele" proprii, legate de istorie, dezvoltare etc. Contrastul dintre geometria strictă a noilor cartiere și organicitatea centrelor istorice devine vizibil în culori și densități. Traseele geodezice sunt în realitate mii de linii de măsurare, grupate printr-o tehnică de vizualizare („edge bundling"); imaginile obținute amintesc de rețele neuronale sau de cursuri de apă. Este dansul invizibil al celor care ne măsoară țara, zi de zi.

„Nu trebuie să înțelegi geodezia pentru a simți aceste lucrări. Trebuie doar să privești. Vei vedea România altfel – nu ca pe o hartă administrativă, ci ca pe un organism viu, care se mișcă, se dezvoltă, respiră." - Miluță Flueraș

Între știință și artă

Expoziția se înscrie în curentul internațional al Data Art – artă creată din seturi masive de date. Lucrări similare au fost expuse la MoMA New York, Tate Modern Londra și Centre Pompidou din Paris.

„Este pentru prima dată când România contribuie la această mișcare cu date geodezice naționale și ne bucurăm să organizăm expoziția la Muzeul Hărților. Proiectul este rezultatul fericit al întâlnirii dintre știință, tehnologii digitale și viziune artistică, transpuse cu ingeniozitate și creativitate în imagini inedite de către Miluță Flueraș. Dacă în colecția permanentă a muzeului regăsim hărți vechi, planuri și vederi panoramice ale orașelor, acest demers ne propune variante actuale, cu forme de expresie plastică ce valorifică deopotrivă date științifice, algoritmi, tehnici de procesare și noile media.” - Despina Hașegan, curator

Infrastructura invizibilă din spatele expoziției

Expoziția pune în lumină nu doar datele, ci și infrastructura tehnologică care le-a făcut posibile. Cele 700 de milioane de puncte expuse nu ar exista fără sistemul de colectare, transfer și stocare dezvoltat de Intergraph – partenerul tehnologic al Centrului Național de Cartografie și unul dintre liderii mondiali în soluții geospațiale.

Date tehnice

Sursa datelor: Sistemul național de poziționare ROMPOS, Centrul Național de Cartografie, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Sistemul național de poziționare ROMPOS, Centrul Național de Cartografie, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară Perioada acoperită: 2019-2026 (8 ani)

2019-2026 (8 ani) Volum de date: aproximativ 700 de milioane de puncte de măsurare GNSS RTK

aproximativ 700 de milioane de puncte de măsurare GNSS RTK Tehnici de vizualizare: heatmaps (hărți de densitate), edge bundling (grupare de trasee), cartografie generativă

heatmaps (hărți de densitate), edge bundling (grupare de trasee), cartografie generativă Format: printuri fine-art de mari dimensiuni pe hârtie arhivistică

Miluță Flueraș este fotograf profesionist și participă la concerte, festivaluri de film sau de muzică. Din portofoliul său fac parte și lucrări inspirate de coordonate digitale și măsurători geodezice, pe care le prelucrează zilnic în activitatea sa de la Centrul Național de Cartografie. Realizează producții video, participă la expoziții și dezvoltă diverse proiecte fotografice.

Despina Hașegan este muzeograf și curator la Muzeul Hărților cu peste douăzeci de ani de experiență în sfera culturală. Ca absolvent de Istoria artei, privește hărțile deopotrivă ca pe documente și lucrări de artă, care unesc geografiile și istoriile lumii. Această perspectivă, îmbogățită de cercetarea doctorală din domeniul Studiilor culturale de la CESI, prinde viață în activitatea de la muzeu. Aici, misiunea sa este de a construi legături fluide și firești între artist, operă și publicul dornic să o privească și să o înțeleagă.