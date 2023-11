De văzut la cinema și TV luna aceasta

Vă simțiți asaltați de ofertele pentru timpul liber? Pentru pasionații de istorie am ales noi câteva documentare și filme care pot fi văzute în noiembrie la cinema sau la televizor:

Scandaloasa contesă du Barry

La cinema

Filmul Jeanne du Barry o prezintă pe ultima amantă a regelui Franței, a cărei poveste de dragoste cu Regelui Ludovic al XV-lea a scandalizat Curtea franceză. Jeanne Vaubernier, fiica unei familii sărace, își folosește frumusețea și inteligența pentru a-și depăși condiția socială. Prin intermediul iubitului ei, Contele du Barry, și a Ducelui de Richelieu, Jeanne este prezentată regelui.

Inevitabilul se întâmplă și acesta se îndrăgostește de ea, descoperindu-și pofta de viață. Jeanne devine favorita oficială, iar scandalul de la Curte nu întârzie să apară. În rolul lui Ludovic al XV-lea: Johnny Depp.

Unicitatea Norei Iuga

La cinema | DIN 17 NOIEMBRIE

La 92 de ani, Nora Iuga este un personaj unic: poetă, romancieră și traducătoare, suflet tânăr și avangardist, cu spirit ludic, carismă și autoironie. Povestea scriitoarei ale cărei cărți au fost interzise de comuniști pentru „erotism morbid” este cea a unei femei care trăiește poezia.

Documentarul-portret De ce mă cheamă Nora, când cerul meu e senin ne invită să descoperim natura acestui erotism, felul în care încă îi influențează Norei scrisul și perspectiva asupra vieții.

Generalul Napoleon

La cinema | DIN 24 NOIEMBRIE

Ridley Scott propune o poveste originală despre apariția și parcursul legendarului Napoleon Bonaparte. Filmul expune modul crud în care generalul Napoleon pune mâna pe tronul Franței, întreaga lui carieră fiind analizată din unghiul lui Josephine, soția și marea lui dragoste.

Producția Napoleon îi are în distribuție pe Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Ben Miles, Tahar Rahim.

Revoluția văzută altfel

La cinema

Maria și Zahra sunt studente la Universitatea de Medicină din București în anii '70. Când speranța unei schimbări politice devine o certitudine, Zahra se întoarce la ea acasă, în Iran. În următorul deceniu, singura lor modalitate de a comunica este prin scrisori. Încadrate de două revoluții, cuvintele lor descriu lupta femeilor pentru a fi auzite, aspectele unei societăți în declin și realitatea unei prietenii solide, care nu poate fi destrămată.

Documentarul Între revoluții este regizat de Vlad Petri. „Ce am făcut acum e un film de tranziție și o ieșire în afară: am dus comentariul revoluțiilor undeva la distanță de eveniment. Am retrăit acele lucruri prin intermediul cineaștilor care le-au filmat și față de care mă simt îndatorat. Iar preocuparea pentru arhive cred că a fost influențată și de pandemie, când devenise foarte complicat de lucrat cu actori sau chiar de filmat – însă era o perioadă ideală să lucrezi cu arhivele, să te închizi într-o cameră și să te uiți la material”, a declarat regizorul într-un interviu pentru „Scena9”.

Liderii din Antichitate

History Channel | miercurea, la ora 21:00

Alexandru cel Mare, Iulius Cezar și Cleopatra, conducători ai imperiilor grec, roman și egiptean, au fost liderii emblematici, puternici și străluciți ai istoriei antice. Viețile și moștenirile lor modelează și astăzi lumea în care trăim.

Deși numele ne sunt bine-cunoscute, poveștile lor nu au mai fost niciodată spuse astfel, ca în seria Imperii antice. Cele trei episoade dezvăluie calitățile de care aveau nevoie pentru a conduce un imperiu: farmec, cruzime, capacitatea de a crea strategii.

Supraviețuirea în munți

History Channel | Premiera joi, 23 noiembrie, la ora 22:00

Încă există, în America, oameni care-și câștigă existența din ce le oferă pământul, vânând și punând capcane pentru a-și hrăni familiile. Însăși supraviețuirea lor se bazează pe utilizarea unor abilități străvechi, perfecționate de-a lungul a sute de ani.

Din Munții Apalași până în Munții Stâncoși sau Alaska, serialul Muntenii (sezonul 12) urmărește cursa împotriva iernii, în care personajele noastre trebuie să obțină hrana și banii necesari pentru a supraviețui în cele mai reci luni ale anului.

Muntenii și-au croit drum prin sălbăticia Americii înainte ca lumea să fie lovită de pandemia globală și fac tot posibilul să își apere libertatea și stilul de viață.

Prăbușirea civilizațiilor

Viasat History | joia, la ora 22:00

Fiecare continent are ruinele lui, locuri unde doar pietrele au mai rămas să spună poveștile unor civilizații de mult apuse. Fie că zac ascunse sub pământ, în desișul junglei sau mascate de un oraș modern, toate ridică aceleași întrebări: cum a fost posibil ca o civilizație atât de măreață să dispară? De ce se prăbușesc, de fapt, civilizațiile?

Seria Apocalipsele Antichității examinează vestigii arheologice din toată lumea, dezvăluind motivele pentru care unele dintre cele mai mari imperii din istorie s-au prăbușit în fața stihiilor naturii. În acest al doilea sezon sunt explorate civilizația minoică, populația Rapa Nui, aztecii, civilizația Moche, vikingii din Groenlanda, Imperiul Khmer și regii din Angkor Wat.

Asasinarea lui Kennedy

Viasat History l duminică, 19 noiembrie, la ora 22:00

Comemorând 60 de ani de la asasinarea lui John F. Kennedy, acest documentar combină imagini de arhivă din toată lumea, rareori văzute de marele public.

Urmărim ultimele 24 de ore din mandatul președintelui, urmate de arestarea și uciderea lui Lee Harvey Oswald, aparentul asasin solitar.



JFK: 24 de ore care au schimbat lumea aduce în prim-plan mai multe voci, inclusiv pe cea a unui martor ocular al tragediei (care a filmat ultimele 16 secunde de viață ale lui Kennedy), alături de cele ale personalului de la Casa Albă și ale jurnaliștilor.

