De văzut în octombrie

Iată recomandările redacției pentru filme și documentare de inspirație istorică, pe care le puteți vedea luna aceasta la TV sau cinema:

Dracula, în varianta umoristică

LA CINEMA | DIN 31 OCTOMBRIE

Plecând de la legenda celebrului vampir și de la figura lui Vlad Țepeș, filmul propune o suită de povești diferite ca stil și formă, de la pulp la avangardă, de la literar la grotesc, de la fantastic la hiperrealist.

Tragicomedie cu accente satirice, Dracula este regizată de Radu Jude și îi are în distribuție pe Șerban Pavlu, Gabriel Spahiu, Adonis Tanța, Oana Maria Zaharia și Alexandru Dabija.

„Am încercat să ofer în Dracula de toate pentru toți: film comercial, meditație asupra miturilor naționale și a istoriei filmului, eseu, film cu vampiri, comedie populară, film politic, satiră, film erotic, film de acțiune, cinema literar. Era momentul să dăm și noi lumii un Dracula, am făcut ce am putut mai bine, sper ca spectatorii să se bucure măcar de unele aspecte ale filmului”, a declarat regizorul, citat de culturaladuba.ro.

Israel, prin ochi de artist

LA CINEMA | DIN 17 OCTOMBRIE

Pentru a supraviețui, Y., un muzician de jazz, și Jasmine, soția sa, își vând arta, sufletele și trupurile elitei israeliene. Cei doi aduc plăcere unei națiuni insensibile față de suferința din Gaza. În plus, Y. primește o misiune extrem de importantă: să compună un nou imn național israelian.

Regizat de Nadav Lapid, Da este un film satiric, plin de disperare și de exuberanță, care critică fără menajamente clasele conducătoare și complacerea artistică.

Tragedia de la Fântâna Albă

LA CINEMA

Un secret îngropat sub o pădure. Un masacru șters din cărțile de istorie. 2.000 de oameni care au vrut să fie liberi. Inspirat din tragedia de la Fântâna Albă din 1941, filmul dezvăluie povestea unei generații condamnate la tăcere și a unei iubiri frânte de deportări și exil. Imagini rare, amintiri și mărturii cutremurătoare, într-un thriller emoționant despre memorie, identitate și supraviețuire.

Drama istorică Pădurea de molizi este regizată de Tudor Giurgiu. Din distribuție: Mircea Andreescu, Coca Bloos, Ionuț Caras.

În Munții Apuseni

LA CINEMA | DIN 24 OCTOMBRIE

Continuarea documentarului de anul trecut, Muzica Apusenilor 2 ne arată o sălbăticie aproape improbabilă, de basm, dar ne confruntă și cu distrugerea naturii virgine a acestor munți inaccesibili.

Dacă în prima parte au fost analizate mineritul și turismul excesiv, în cea de-a doua sunt prezentate, printre altele, exploatarea forestieră, hidrocentralele și construcția de drumuri. Producția este regizată de Balázs Szendõfi.

Planeta Pământ, fără noi

History Channel | marțea, la ora 21:00

Ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea toți oamenii de pe Pământ? Viața fără oameni nu este o poveste despre cum am putea dispărea, ci despre ce s-ar întâmpla cu lumea pe care o lăsăm în urmă.

Fiecare episod dezvăluie – cu detalii științifice – soarta fiecărui aspect al lumii create de om. Ce se întâmplă cu milioanele de animale care ne furnizează hrana? Dar cu substanțele chimice depozitate în complexurile industriale? Ce animale cotropesc metroul? Cad oare sateliții pe Pământ? Când dispare Muntele Rushmore? Episoadele combină trei-patru povești diferite, de la evadări ale animalelor la prăbușiri structurale, rezultând efecte vizuale unice.

Maria a României

History Channel | miercuri, 29 octombrie, la ora 21:00

Documentarul spune povestea Mariei, nepoata Reginei Victoria, care a luptat pentru supraviețuirea României în anii turbulenți ai Primului Război Mondial și în cei care au urmat. Viața ei a fost despre triumf politic și despre durere personală.

A devenit soția prințului Ferdinand al României în 1893, la început simțindu-se ca o străină într-un regat îndepărtat. Știm cum s-a simțit pentru că a notat totul într-o serie remarcabilă de jurnale și caiete.

Pe parcursul documentarului Maria, inima României, pătrundem în viața viitoarei regine, povestită cu propriile cuvinte.

Regii nemiloși

Viasat History | marțea, la ora 22:00

Bazată pe cercetări meticuloase și metode de investigație criminalistă, această serie încearcă să răspundă la întrebarea: oare unii dintre cei mai detestați regi au fost cu adevărat asasini nemiloși, așa cum au rămas în istorie, sau actele lor criminale au fost pur și simplu firești, în contextul unei epoci în care violența era la ordinea zilei?

Orașe ca Roma, Ierusalim, Kiev, Moscova, Londra, Nottingham, Rouen și Paris revin la viață în acest documentar care apelează la filmări originale și imagini extraordinare, generate de inteligența artificială. Sunt trecute în revistă câmpuri de bătălie, curți regale, personaje, orașe și sate în diverse epoci, pentru a afla adevăruri ascunse dincolo de mituri și legende despre Caligula, Ivan cel Groaznic, Henric al VIII-lea, Regele Ioan al Angliei, Nero și Irod, regele iudeilor.

Seria Regi sângeroși are șase episoade.

Orașul pierdut

Viasat History | sâmbătă, 18 octombrie, la ora 22:00

În munții din provincia chineză Sichuan se ascunde un oraș străvechi, misterios, care promite să devină una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din ultimii ani. După excavații, gropi pentru sacrificii au scos la lumină aproximativ 10.000 de artefacte din aur, jad, fildeș și bronz, cu o vechime de peste 3000 de ani. Toate aceste comori atestă existența unei civilizații descoperite recent: Regatul Shu.

Documentarul Sanxingdui: orașul pierdut durează o oră.

